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北約秘書長訪日 對共軍在台灣周邊演習感到憂心

2025/4/8 22:25（4/8 22:46 更新）
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北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（持麥克風者）8日到日本海上自衛隊橫須賀基地視察後，在記者會上，接受中央社記者提問有關共軍在台灣周邊實施大規模軍演一事表示，「感到憂心，非常密切關注」。中央社記者楊明珠橫須賀攝 114年4月8日
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（持麥克風者）8日到日本海上自衛隊橫須賀基地視察後，在記者會上，接受中央社記者提問有關共軍在台灣周邊實施大規模軍演一事表示，「感到憂心，非常密切關注」。中央社記者楊明珠橫須賀攝 114年4月8日
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（中央社記者楊明珠橫須賀8日專電）北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特就任後首度訪日，今天他到訪日本海上自衛隊橫須賀基地視察後召開記者會，會上接受中央社記者提問有關共軍在台灣周邊實施大規模軍演一事，表示「感到憂心，非常密切關注」。

呂特（Mark Rutte）今天到位於日本神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地登上護衛艦「最上」號視察。視察結束後，他站在這艘護衛艦旁召開記者會，全程以英文進行。

被中央社記者問及「如何看待中國最近在台灣周邊的大規模軍演」時，呂特答說：「當然，我們了解所有北約盟國及北約『印太四夥伴』（日本、澳洲、紐西蘭、韓國，IP4）政府對台灣的政策很關注，也對所有軍事部署和演習感到憂心，因此非常密切保持關注。這顯然是一個令人憂心的訊號。」

有記者問：「日本在安保方面強烈仰賴盟友美國，不過美國總統川普近日說『今日的盟友不見得是未來的盟友』，且美國最近發動貿易戰，沒饒過任何國家，包括日本在內，你是否擔憂美國不信守對日本在安保方面的承諾？」

呂特答說：「完全不會有此擔心」。他表示，「美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週訪日，是一次很成功的訪問」。

赫格塞斯上個月30日與日本防衛大臣中谷元在防衛省會談時都認為，反對中國在東海、南海試圖以各種力量及脅迫方式片面改變現狀的作法。此外，留意包含在台灣周邊的軍事情勢在內的共軍動向，強調台灣海峽和平穩定的重要性。倆人都同意，為了實現自由開放的印太，應強化美日同盟的嚇阻力、應對力。

呂特是荷蘭的前總理，去年10月就任北約秘書長。他今天在記者會上表示，為了擴大北約與IP4的合作，這次來到IP4當中最大的夥伴日本訪問。

呂特在回應記者的問題時指出，「中國包含海軍在內的軍力持續增強，且侵略烏克蘭的俄羅斯提供支援，此事絕對不能等閒視之」。他認為，北約與日本等夥伴合作的重要性攸關中國所扮演的角色，日本等印太地區的國家加強合作非常重要。

呂特在離開橫須賀之後，與中谷元舉行會談。他強調，「中國、北韓、俄羅斯正進一步強化軍事演習和合作」、「歐洲大西洋與印太的安全保障不可分」。對日本提高防衛費一事，他給予肯定。

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會談時，中谷表示，日本防衛省有意參加北約提供國防裝備和支援烏克蘭軍方的組織（NSATU）。對此，呂特表示歡迎。

呂特明天將在東京的一所大學演講，也預定與日本首相石破茂舉行會談。（編輯：唐佩君）1140408

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北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（中）8日視察日本海上自衛隊橫須賀基地。在記者會上，他接受中央社記者問及有關共軍在台灣周邊實施大規模軍演一事表示，北約盟國及北約「印太四夥伴」（日本、澳洲、紐西蘭、韓國，IP4）對台灣很關注。中央社記者楊明珠橫須賀攝 114年4月8日
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（中）8日視察日本海上自衛隊橫須賀基地。在記者會上，他接受中央社記者問及有關共軍在台灣周邊實施大規模軍演一事表示，北約盟國及北約「印太四夥伴」（日本、澳洲、紐西蘭、韓國，IP4）對台灣很關注。中央社記者楊明珠橫須賀攝 114年4月8日
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（著西裝者）8日視察日本海上自衛隊橫須賀基地，登上日本護衛艦「最上」號。他表示，為了擴大北約與印太四夥伴（日澳紐韓，IP4）的合作，這次特別到IP4當中最大的夥伴日本訪問。中央社記者楊明珠橫須賀攝 114年4月8日
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（著西裝者）8日視察日本海上自衛隊橫須賀基地，登上日本護衛艦「最上」號。他表示，為了擴大北約與印太四夥伴（日澳紐韓，IP4）的合作，這次特別到IP4當中最大的夥伴日本訪問。中央社記者楊明珠橫須賀攝 114年4月8日
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