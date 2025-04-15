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白俄軍官涉攻擊邊境波蘭防衛兵 挑釁北約底線

2025/4/15 08:57
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（中央社記者彭維楀華沙14日專電）波蘭邊防衛隊報告，12日在波蘭和白俄羅斯邊境有一群約30名移民向邊防衛兵投擲石塊與樹枝，試圖摧毀邊境圍欄並非法進入波蘭，而且有一名著制服的白俄羅斯軍官參與移民群體攻擊波蘭邊防衛兵。波蘭國防部認為已嚴重威脅波蘭及歐盟安全。

根據波蘭廣播電台RMF報導，波蘭邊防軍發言人米查爾斯卡（Anna Michalska）表示：「我們清楚從監視器看到白俄羅斯軍官的存在，這不再只是移民問題，而是對波蘭主權的直接威脅。」一名防衛兵受輕傷，當局以催淚瓦斯與水砲驅散人群。

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）表示：「這是白俄羅斯政權蓄意挑釁。他們不僅利用移民作為武器，還直接派軍官參與攻擊我們的邊境。」他已向北約與歐盟通報此事，並呼籲國際社會譴責白俄羅斯的行動。

總理圖斯克（Donald Tusk）則宣布：「波蘭的邊境就是歐盟的邊境。」政府將增派軍力並加速永久圍欄建設。

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自2021年以來，白俄羅斯被指控故意將來自中東、非洲和亞洲的移民推向波蘭、立陶宛和拉脫維亞的邊境，作為對歐盟制裁的報復，引發所謂的「混合戰爭」。波蘭政府估計，2025年迄今非法越境嘗試較去年同期增加30%。

波蘭自2022年起興建5.5公尺高圍欄與監視系統，但衝突頻發。這次事件為今年最嚴重之一，凸顯白俄挑釁已從移民操縱升級為軍事干預，考驗波蘭與北約的應對決心。（編輯：韋樞）1140414

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