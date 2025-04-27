立陶宛首都緊急撤離計畫 道路瓶頸成最大挑戰

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯27日專電）立陶宛首都維爾紐斯市政府近日公布緊急撤離計畫，指引市民在軍事威脅、核事故或其他重大緊急情況下有序撤離。然而，由於道路瓶頸問題，全面撤離恐面臨嚴重交通壅塞挑戰。

俄羅斯持續侵略烏克蘭，立陶宛對自身可能成為俄國下一個目標的憂慮日增。立陶宛與俄羅斯的盟友白俄羅斯有長達679公里的共同邊界，而首都維爾紐斯位於國境東南部，距離白俄邊界僅約30公里，一旦局勢惡化，恐在短時間內即遭受攻擊威脅。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，維爾紐斯撤離計畫的路線分為3個主要方向，包括向北通往帕內韋日斯（Panevezys）及希奧利艾（Šiauliai）、向西前往克萊佩達（Klaipeda）及考納斯（Kaunas），以及向南朝阿利圖斯（Alytus）與波蘭邊境移動。

維爾紐斯市府表示，屆時將透過警報系統或緊急簡訊通知民眾撤離。居民需攜帶事先準備好的緊急避難包，並選擇自行駕車或由市府安排的交通工具撤離。依賴市府交通安排者，需前往所在行政區內指定的集合點，每區約設有2至3所學校或幼兒園作為集合地點。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，市議員暨國防專家納維斯（Aurimas Navys）指出，居民應事先規劃撤離方式，思考是否需要協助、能否自行撤離，甚至考量徒步離開的可能性。

然而，市府坦言撤離期間恐將出現交通瓶頸。無論起點在哪裡，所有撤離的車流最終都會匯聚至少數幾條主要幹道。

納維斯說，維爾紐斯只有3個方向可以撤離，並強調緊急撤離計畫是根據現有基礎設施擬定，反映實際條件。

當局警告一旦需要進行全面撤離，交通勢必嚴重壅塞。警察局長保拉斯卡斯（Arūnas Paulauskas）表示，屆時將部署額外警力，並停用交通號誌，改由人工指揮車輛以維持交通流動。

前市長左卡斯（Artūras Zuokas）則批評該計畫「侮辱常識」，認為道路原本就無法負荷如此大規模撤離。他指出，在核事故或軍事威脅下，人們恐怕只能穿越田野逃生。

現任市長本昆斯卡斯（Valdas Benkunskas）認為，應優先改善5個主要交通瓶頸路段，但同時坦言興建橋樑或拓寬道路成本高昂，需經繁複程序，相關工程將耗時數年，且中央政府支援不足。

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退役軍官安塔奈提斯少校（Maj. Darius Antanaitis）表示，雖然該撤離計畫從軍事角度看仍有不足，但市政府完成風險評估、明確了解撤離需求，是非常重要的一步。

維爾紐斯市人口約54萬人，根據市政府的預估，撤離全體居民約需要2至3天的時間。（編輯：高照芬）1140427