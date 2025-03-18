加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
德國奧迪集團汽車至2029年底裁員7500人
首頁 / 國際

立陶宛定調去年IKEA縱火案為恐攻 指俄羅斯涉案意圖迫使歐洲終止援烏

2025/3/18 08:01（3/18 08:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立陶宛的IKEA宜家家居商場於去年5月9日遭縱火攻擊。（路透社）
立陶宛的IKEA宜家家居商場於去年5月9日遭縱火攻擊。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游堯茹維爾紐斯18日專電）立陶宛的IKEA宜家家居商場於去年5月9日遭縱火攻擊。立陶宛檢察官17日宣布，此案已被定調為恐怖攻擊，並指出幕後指使者為俄羅斯軍事機構，目的是恐嚇立陶宛、歐盟及其他國家，以迫使其終止對烏克蘭的支持。

根據立陶宛刑事警察局（Lithuanian Criminal Police Bureau）發布的新聞稿，該縱火案的直接嫌犯為2名未滿20歲的外國公民，其中1人在案發時仍為未成年人。

調查顯示，2人隸屬於一個有預謀的犯罪組織，該組織疑受俄羅斯聯邦軍事機構及安全部門操控，目標是在立陶宛與拉脫維亞發動恐怖攻擊。據悉，幕後首腦以1萬歐元（約新台幣36萬元）為報酬，指使兩名嫌犯執行縱火任務。

立陶宛警方發現，嫌犯在策劃恐怖襲擊期間，多次往返波蘭與立陶宛，透過社群軟體與加密通訊管道向組織成員傳送攻擊計畫的重要資訊，並刻意更換住所與交通工具以掩飾行蹤。此外，他們採取高度隱秘的方式獲取、轉移、保存及銷毀攻擊所需的材料與工具。

經過數個月的策劃，嫌犯於2024年5月8日晚間抵達維爾紐斯（Vilnius）的宜家家居商場，並在店內藏匿一枚設有計時引信的縱火裝置，該裝置於5月9日凌晨4時許被引爆。雖然事發時商場尚未營業，但建築內仍有約10人，所幸員工及時應對，避免了人員傷亡與重大財產損失。

調查顯示，嫌犯縱火後錄製火災影像並傳送給上級，隨即銷毀剩餘的電子引爆裝置及作案時所穿衣物，之後前往華沙，並在當地獲得一輛汽車作為完成任務的報酬。

2024年5月13日，立陶宛警方成功逮捕其中一名嫌犯，當時他剛返回立陶宛，準備搭乘巴士前往拉脫維亞首都里加（Riga）執行另一場襲擊。

google news透過 Google News追蹤中央社

立陶宛刑事警察局副局長布里吉納斯（Saulius Briginas）在新聞發布會上表示，IKEA並非隨機選定的襲擊目標。他指出，瑞典家具品牌IKEA在俄羅斯入侵烏克蘭後，關閉其在俄羅斯的商店並停止部分生產。此外，IKEA品牌的藍黃配色與烏克蘭國旗顏色相同，具有象徵意義。且該案發生於5月9日，為蘇聯紀念戰勝納粹德國的「勝利日」，似乎也並非巧合。

目前，遭立陶宛警方逮捕的嫌犯已被起訴並移送法院，另1名嫌犯則被拘留於波蘭，其他涉案人員的調查仍在進行中，部分嫌疑人已被國際通緝。（編輯：唐佩君）1140318

延伸閱讀
英國預期逾30國參與援烏志願者聯盟 日本角色引關注俄羅斯：保證烏克蘭不入北約需是和平協議條件之一美恐收回安全保證俄虎視眈眈 歐洲討論恢復徵兵制歐盟緊急峰會力挺烏克蘭 澤倫斯基致謝：我們不孤單歐盟撥款千億助烏克蘭 醞釀再軍援近7000億
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：