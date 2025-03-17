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俄羅斯：保證烏克蘭不入北約需是和平協議條件之一

2025/3/17 15:13（3/17 15:30 更新）
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圖為近日被俄羅斯收復的庫斯克州蘇賈鎮街道。（Russian Defence Ministry/Handout via 路透社）
圖為近日被俄羅斯收復的庫斯克州蘇賈鎮街道。（Russian Defence Ministry/Handout via 路透社）
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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯外交部副部長在今天刊出的評論說，俄方將在任何烏克蘭和平協議中尋求「牢不可破」的保證，一是北大西洋公約組織（NATO）把基輔排除在成員國之外，二是烏克蘭必須保持中立。

路透社報導，美國總統川普正試著讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）點頭，支持烏克蘭上週接受的30天停火提議。蒲亭表示，該提議需要達成若干關鍵條件他才會接受。

俄羅斯外交部副部長格魯希科（Alexander Grushko）接受俄媒「消息報」（Izvestia）訪問時並未提及停火提議，而是表示任何關於烏克蘭持久和平的條約，都必須達到莫斯科的要求。

消息報引述格魯希科的話說：「我們將要求讓牢不可破般的安全保證成為這項協議的一部分。」

「這些保證，應該包括烏克蘭的中立地位，以及北約國家拒絕接受烏克蘭加入北約。」

英國和法國雙雙表示未來若俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，他們有意願派遣維和部隊監督停火；澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）同樣表示該國對維和抱持開放態度。

對此，格魯希科說：「北約特遣隊以什麼名義部署烏克蘭並不重要：無論是歐洲聯盟（EU）、北約還是國家身分。」

「如果他們出現在那裡，就意味他們被部署在衝突地區，而這些特遣隊作為衝突方就將承擔所有後果。」

格魯希科表示，只有在和平協議訂定妥當之後，才能討論部署非武裝衝突後觀察員的問題。

在今天刊出的評論，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，在烏克蘭駐紮維和部隊，是基輔而不是莫斯科該決定的問題。

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格魯希科表示，基輔的歐洲盟友應該明白，只有排除烏克蘭加入北約，並消除在其領土上部署外國軍事特遣隊的可能性，對該區域來說才行得通。

格魯希科說：「廣義來說，烏克蘭和整個區域接下來的安全都將得到保障，因為衝突的其中一個根源將被予以排除。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1140317

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