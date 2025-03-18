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紐時：川普蒲亭通話止戰 烏克蘭土地資產恐被瓜分

2025/3/18 11:40（3/18 11:59 更新）
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圖為俄國總統蒲亭（左）與美國總統川普（左）2019年在大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
圖為俄國總統蒲亭（左）與美國總統川普（左）2019年在大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普18日將與俄國總統蒲亭通話，商討俄烏停戰。由於他已透露會與俄方談及土地、資產劃分，讓外界聯想起1945年雅爾達密約美蘇領袖瓜分歐、亞勢力範圍的往事。

紐約時報指出，16日晚間搭乘空軍一號從佛州返回華府機上，川普明白告訴媒體，在排定18日與蒲亭的電話會談將聚焦於停火協議裡，俄國可保留的土地和資產。

川普在機上先是講美方跟俄方談得不錯，應有「極佳機會」能達成停火協議，隨即話鋒一轉，提到烏克蘭可能得做哪些捨棄。

他說：「我覺得我們會談到土地，很大筆土地。如大家所知，屆時會和戰前截然不同。我們會談到土地，還會談到電廠。這是個大問題，但我覺得我們兩邊已談得差不多了。」川普這裡顯然指的是歐洲最大核電廠的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

紐時認為，實質上川普等於是就俄國能從侵略烏克蘭獲得多大回報進行談判，這段俄國侵烏時間應從2014年奪取克里米亞起一直算到目前的戰爭。白宮幕僚已表明俄國肯定能留住克里米亞，恰巧1945年2月二戰尾聲正是在克里米亞雅爾達（Yalta）為期一週會議，讓蘇聯拿到諸多好處。

川普很謹慎地沒透露太多討論中的烏克蘭土地有哪些，華府表明盼俄國就拿目前已控制、約占烏克蘭國土約20%的土地。但烏克蘭總統澤倫斯基

澤倫斯基小百科

  • 生日：1978年1月25日
  • 學歷：基輔國立經濟大學克里沃羅格經濟研究所法學院
  • 經歷：第6任烏克蘭總統，劇團「95街區」創辦人、演員、編劇
  • 澤倫斯基出生於猶太家庭，父親是大學教授，母親是工程師。
    他大學時修習法律，但選擇投入戲劇事業、創辦劇團。
    澤倫斯基在電視劇「人民公僕」扮演中學教師，角色飆罵貪腐爆紅。
    2019年，澤倫斯基擊敗尋求連任的波洛申科，以73%高得票率當選總統。
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的幕僚們上月表示，他們擔心川普恐會去滿足蒲亭對烏克蘭其他地區的胃口，其中可能包括關鍵港市敖德薩（Odesa）。

包括白宮國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）在內，川普與他的政府看似把結束3年多俄烏戰爭置於最高優先，其他一切均屬次要。瓦爾茲16日在國家廣播公司（NBC）節目裡說：「難道要把每吋烏克蘭土地上，包含克里米亞的俄軍全都逐出嗎？」

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塔弗茲大學（Tufts University）國際政治學教授陶夫特（Monica Duffy Toft）認為，今日的地緣政治格外像當年尋求結束二戰的態勢，因為主要強權正尋求透過相互協商建立新的全球秩序，一如二戰尾聲盟國領導在雅爾達會議時重新劃分地緣政治版圖般。

陶夫特表示，擴張土地既是蒲亭所冀，顯然也是川普所欲，「只要看看格陵蘭、加拿大就知道。最大問題在於若蒲亭能從戰爭拿到所要的東西，那麼日後習近平恐也會起而傚尤奪取台灣」。（譯者：陳亦偉）1140318

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