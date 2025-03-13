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提議俄烏停火30天 美籲莫斯科無條件同意

2025/3/13 09:45（3/13 10:05 更新）
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（中央社愛爾蘭善農12日綜合外電報導）美國和烏克蘭官員昨天達成協議向俄羅斯提出停火一個月的計畫後，美國今天表示正要求莫斯科「無條件」同意。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔已表明準備接受停火協議，美國則稱若克里姆林宮拒絕，美方將作出「強烈」回應。

尋求俄烏停火的一系列快速發展中，美烏聯合提議是最新一項。

不到兩週前，美國總統川普（Donald Trump）才將澤倫斯基趕出白宮，隨後停止對基輔所有軍援和情報共享。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國正尋求莫斯科完全同意這項提議，並不附加任何要求。

盧比歐說：「是否他們準備無條件這樣做，這是我們想知道的。」

他又說：「如果他們回答『是』，那麼我們知道我們已經取得真正的進展，而且確實有實現和平的機會。如果他們回答『否』，那將是非常不幸的，也表明他們的明確意圖。」

克里姆林宮今天對此構想首次評論表示，正在等待進一步訊息。

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但俄羅斯外交部本月稍早表示，暫時停火是「不可接受的」。

在基輔方面，澤倫斯基表示，如果莫斯科不接受這個構想，美國將向莫斯科加強施壓。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140313

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