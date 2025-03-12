美：烏克蘭接受停火30天協議 美立即重啟情報共享及軍援

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓11日專電）美國國務院今天表示，烏克蘭準備接受美國的建議，立即落實為期30天的暫時停火協議，經雙方同意可延長停火期限，但須經俄羅斯接受並同時執行。美國將立即重啟情報共享，及恢復對烏克蘭的安全援助。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天抵達沙烏地阿拉伯後，今天與烏克蘭高層會談。美國國務院於今天下午發布新聞稿，公布上述內容。

根據新聞稿，雙邊代表團也討論人道救援工作做為和平進程一環的重要性，尤其是在上述停火期間，包括交換戰俘及釋放平民等。

雙方代表團並同意任命各自的談判小組，並立即開始談判，以實現持久和平，保障烏克蘭的長期安全。美國承諾與俄羅斯代表討論這些具體提議。

美國國務院指出，美國及烏克蘭總統也同意盡快簽署開發烏克蘭關鍵礦產資源的全面協議，以發展烏克蘭經濟，並保障烏克蘭的長期繁榮與安全。

川普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮鬧口角不歡而散後，這是盧比歐首度與烏方高層官員會談。

烏方代表團由澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）帶領與會，成員有外交部長西比哈（Andrii Sybiha）、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）及總統辦公室副主任巴里沙（Pavlo Palisa）。

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美方除了盧比歐，還有白宮國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）及中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。

澤倫斯基將不出席會談，但會在沙烏地首都利雅德（Riyadh）會晤沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）。（編輯：洪啓原）1140312