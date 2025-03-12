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烏克蘭同意停火30天協議 籲美國須說服俄羅斯接受

2025/3/12 04:44
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（中央社基輔/華沙11日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天支持美國提出為期30天的停火協議，但強調華府必須說服俄羅斯接受。

法新社報導，美國與烏克蘭官員在沙烏地阿拉伯結束漫長的會談後，澤倫斯基發表了上述談話；華府提議基輔與莫斯科停火30天，並同意恢復美國與烏克蘭情報共享。

澤倫斯基在晚間演說中提到這個擬議的停火時表示：「烏克蘭歡迎這項提議，我們認為這是積極正面的，並準備採取這個步驟。美國必須說服俄羅斯也這麼做。」

他接著說：「所以我們同意（這項協議），若俄羅斯同意，停火就會在那一刻生效。美方理解我們的論述、認真看待我們的提議。為了我們團隊之間的建設性談話，我想對美國總統川普致謝。」

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此外，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天在社群媒體發文，讚揚美國與烏克蘭在沙烏地阿拉伯舉行的和平會談取得進展。

圖斯克在社群媒體X發文說，歷經3年俄烏戰爭後，「美國與烏克蘭似乎朝著與俄羅斯達成和平，邁進重要的一步」，並表示「歐洲準備隨時協助實現公正且長久的和平」。（譯者：洪啓原）1140312

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