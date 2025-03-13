俄軍收復大城鎮蘇賈 烏克蘭恐失去庫斯克州邊境控制權
2025/3/13 20:31（3/13 21:08 更新）
（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯當局今天表示，已完全掌控俄國庫斯克（Kursk）州西南部城鎮蘇賈（Sudzha）。去年8月烏克蘭軍隊發動跨界突襲後不久，就攻陷這座邊境大城。
法新社報導，蘇賈戰前約有5000居民，是基輔去年對庫斯克發動奇襲後占領的最大聚落。
俄羅斯國防部今天發布聲明表示，軍隊已「解放」蘇賈和邊境地區另外2個聚落。
據軍事部落客的說法，烏克蘭可能徹底失去對俄羅斯邊境州庫斯克控制權，俄軍過去7天已收復數十平方公里土地。
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庫斯克地區原本是基輔與俄國交換領土的少數籌碼之一。俄國2014年占領克里米亞（Crimea）並於2022年2月發動全面入侵以來，已占領烏國約1/5領土。
俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天親自視察庫斯克地區，還下令俄軍加緊反攻收復所有失地。（譯者：施施/核稿：陳政一）1140313
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