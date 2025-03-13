烏克蘭同意30天停火協議 川普特使赴莫斯科盼俄國點頭

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天樂觀表示，前往莫斯科的美國談判代表有望達成烏克蘭戰爭停火。官員則表示，美國希望俄羅斯同意無條件停止敵對行動。

美烏高層11日在沙烏地會談後，烏克蘭接受華府提出停火30天的建議，包含立即實施為期30天的臨時停火，經雙方同意，可以延長停火期限；美國隨後也恢復對烏克蘭軍援和情報共享。

法新社報導，克里姆林宮表示正在等待美烏提案的具體細節，但沒給出要在戰場收手的跡象。這場3年多的俄烏戰爭已奪走數以萬計人命。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天視察擊退入侵庫斯克烏軍的俄軍部隊。烏軍去年8月初發動突擊打入俄國庫斯克地區，盼拿這片奪自俄方的土地當作談判籌碼。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏方已準備好接受協議，且美國也已說若俄國拒絕協，將做出「強烈」回應。

川普在橢圓形辦公室（Oval Office）與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會面時告訴媒體：「在我們談話的此刻，正有人前往俄羅斯。希望我們能夠與俄羅斯達成停火協議。」

白宮表示，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）本週稍晚將赴莫斯科。魏科夫是加薩和烏克蘭戰爭的調人。

川普今天沒提到會否與蒲亭交談，但表示莫斯科發出「正面訊息」，還說「我希望他會達成停火」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，華府希望莫斯科無條件同意停火。他在轉赴加拿大參加七大工業國集團（G7）會議的飛機上說：「這就是我們想知道的，他們是否準備無條件地接受。」

盧比歐還說：「如果對方的回應是願意接受，那就代表我們已取得實質性進展，也有真正的和平機會。若對方的回應是不接受，那將非常遺憾，且會讓他們的意圖變得顯而易見。」

路透社引述兩名知情人士透露，俄國已向美國提出一系列要求，作為結束俄烏戰爭並重建與美國關係的條件。

目前不清楚莫斯科要求的具體內容為何，也不清楚俄方是否願意在接受協議之前與基輔和平談判。知情人士表示，美俄官員在過去3週透過面對面和線上對話，討論相關條件。

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他們表示克里姆林宮的條件包山包海，且與俄羅斯先前向烏克蘭、美國和北大西洋公約組織（NATO）提出的要求類似。

先前的條件包括不讓烏克蘭加入北約、不在烏克蘭部署外國軍隊，以及國際承認俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣稱克里米亞（Crimea）和烏東4州屬於俄羅斯的主張等。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1140313