美媒：俄國有條件願與烏克蘭討論臨時休兵 不反對中國派員維和

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（中央社莫斯科/華盛頓7日綜合外電報導）據莫斯科的知情人士透露，俄國願意討論與烏克蘭臨時休兵，前提是達成最終和平方案須見進展。俄國不接受北約或歐洲部隊到烏克蘭，但不反對像中國等國家派維和部隊。

彭博（Bloomberg News）引述不願具名知情人士透露，俄方高層上月在沙烏地與美方會晤時傳達這項訊息。這是俄國總統蒲亭回應美國總統川普呼籲停火的第一個積極信號。

知情人士指出，俄方認為若要在終止敵對行動上達成共識，就必須明確理解最終和平協議的架構原則；另一知情人士透露，在確立最終維和任務界線、細節這點，俄方會格外堅持，包括需就哪些國家參與維和達成共識。

克里姆林宮暫未回應這項報導。

俄羅斯已表明不接受北約部隊出現於烏克蘭領土，也拒絕歐洲國家組建「自願聯盟」協助監督和平協議落實的提議。然而兩名知情人士透露，俄國不反對由中國等在俄烏衝突裡持中立立場國家向烏克蘭派遣維和部隊。

華盛頓郵報指出，美國暫停交付對烏軍援與情報共享後，俄方從6日深夜到7日再對烏克蘭發動大規模飛彈空襲。然而美國總統川普今天對俄國趁機加強攻烏表示理解，還說只有當烏方高層「願意一同解決問題」時，他才會恢復援助。

川普在橢圓形辦公室被記者們問及是否不滿俄國趁虛而入時說：「實際上，我認為任何人都會跟他（蒲亭）做一樣的事，身處這個位置的人都會這麼做。我認為烏克蘭不會不想結束這一切，但我看不出來，所以現正吃到嚴懲。我實在搞不懂。」

媒體還問川普，會否考慮出於純粹防禦目的加強援烏克，提供基輔更多防空彈藥，這不會讓烏方用於進攻。但川普依然打回票，表明連防禦性質彈藥也不給。

川普說：「要讓我知道他們（烏方）有心想解決事情，我現在連他們是否想解決都不知道。如果他們不想，我們也不想多事。」

華郵指出，川普這番話與他稍早的社群媒體貼文違和。他貼文揚言就空襲對俄祭出「大規模」制裁，希望克宮也要坐下來談。

川普當時在自家社媒「真實社群」（Truth Social）寫道「基於俄羅斯目前於戰場絕對是在『痛毆』烏克蘭的事實，我強烈考慮對俄實施大規模制裁、關稅與銀行制裁，直到達成停火和最終和平協議。對俄、烏都一樣，趁現在還來得及，趕快加入談判吧。先謝謝你們了！」

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華爾街日報認為川普對俄威脅關稅的效果值得商榷。因為據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）資料，2024年俄國對美出口僅約29億美元，遠低於戰爭開始前2021年的296億美元。

而這幾年下來，美國及盟國已對俄祭出諸多制裁和其他懲罰，包括限制俄羅斯石油出口價格、將俄羅斯的銀行踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）的跨國支付系統。川普剩餘選項或許是進一步鎖定俄油，包括對方一些最大的石油生產商。（譯者：陳亦偉）1140308