金融時報：烏克蘭擬藉3/11美烏會談 說服川普恢復軍援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）美國與烏克蘭的官員明天將在沙烏地阿拉伯會晤，英國媒體指出，烏方擬藉這場會談，設法使美國總統川普相信烏國總統澤倫斯基想盡快結束俄烏戰爭，從而勸說美方恢復對烏方的情報和軍事支援。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，瞭解沙烏地會談籌備情況的官員透露，基輔當局準備向俄羅斯提議部分停火，以停止長程無人機與飛彈攻擊以及在黑海的作戰行動，並期盼會談取得進展使華府解除暫停情報分享與軍事援助的決策。

烏克蘭一位官員表示，烏國短期內首要之務是修補對美關係，兩名歐洲官員則說，基輔當局把停火談判取得進展，作為美國恢復軍援和情報共享的交換條件。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天啟程前往沙烏地，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）指出，盧比歐將磋商如何「讓（美國）總統終結俄烏戰爭的目標取得進展」。

美國福斯新聞（Fox News）昨天播出川普（Donald Trump）的專訪內容，他並未直接提及即將於沙烏地舉行的美烏雙邊會談，但表示自己有信心很快會跟烏克蘭簽署一項重要的礦產協議。

至於各方質疑川普對付俄羅斯比較沒那麼強硬，他駁斥說：「對付俄羅斯，沒有人比川普更強硬。」

川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上個月底在白宮的會談演變成公開爭吵後，川普上週決定暫停軍援烏克蘭，之後他也揚言制裁莫斯科當局，直到達成停火協議。

透過 Google News 追蹤中央社

烏克蘭政治分析家費森科（Volodymyr Fesenko）表示：「策略已經改變了，目前最重要的是與美國關係正常化，如果之前的規劃是先獲得安全保障，然後推動停火，那現在顯然不會依照這個走向發展。」

他還提到：「川普說烏克蘭無意停火，所以我們的目標就是向美國展現我們準備好盡快採取行動，並跟俄羅斯展開直接談判。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140310