加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

金融時報：烏克蘭擬藉3/11美烏會談 說服川普恢復軍援

2025/3/10 18:59（3/10 19:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普（右）2月28日在白宮會面爆發口角。（路透社）
烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普（右）2月28日在白宮會面爆發口角。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）美國與烏克蘭的官員明天將在沙烏地阿拉伯會晤，英國媒體指出，烏方擬藉這場會談，設法使美國總統川普相信烏國總統澤倫斯基想盡快結束俄烏戰爭，從而勸說美方恢復對烏方的情報和軍事支援。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，瞭解沙烏地會談籌備情況的官員透露，基輔當局準備向俄羅斯提議部分停火，以停止長程無人機與飛彈攻擊以及在黑海的作戰行動，並期盼會談取得進展使華府解除暫停情報分享與軍事援助的決策。

烏克蘭一位官員表示，烏國短期內首要之務是修補對美關係，兩名歐洲官員則說，基輔當局把停火談判取得進展，作為美國恢復軍援和情報共享的交換條件。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天啟程前往沙烏地，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）指出，盧比歐將磋商如何「讓（美國）總統終結俄烏戰爭的目標取得進展」。

美國福斯新聞（Fox News）昨天播出川普（Donald Trump）的專訪內容，他並未直接提及即將於沙烏地舉行的美烏雙邊會談，但表示自己有信心很快會跟烏克蘭簽署一項重要的礦產協議。

至於各方質疑川普對付俄羅斯比較沒那麼強硬，他駁斥說：「對付俄羅斯，沒有人比川普更強硬。」

川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上個月底在白宮的會談演變成公開爭吵後，川普上週決定暫停軍援烏克蘭，之後他也揚言制裁莫斯科當局，直到達成停火協議。

google news透過 Google News追蹤中央社

烏克蘭政治分析家費森科（Volodymyr Fesenko）表示：「策略已經改變了，目前最重要的是與美國關係正常化，如果之前的規劃是先獲得安全保障，然後推動停火，那現在顯然不會依照這個走向發展。」

他還提到：「川普說烏克蘭無意停火，所以我們的目標就是向美國展現我們準備好盡快採取行動，並跟俄羅斯展開直接談判。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1140310

#川普
#金融時報
#俄烏戰爭
#烏克蘭
#沙烏地阿拉伯
#美國
#澤倫斯基
#盧比歐
#川普外交
延伸閱讀
美國擬藉3/11沙烏地會談 評估烏克蘭結束戰爭意願法國動用俄羅斯凍結資產孳息 援助烏克蘭近70億元美媒：俄國有條件願與烏克蘭討論臨時休兵 不反對中國派員維和波蘭為烏克蘭星鏈與馬斯克爭執 盧比歐斥不知感恩
川普
中國經濟數據欠佳讓市場擔憂 亞股收盤走勢不一墨西哥總統35萬人集會籲自主 確信化解川普關稅威脅
澤倫斯基
俄烏戰爭陰影 英王籲在「不確定時期」保持團結川普：會很快決定是否撤銷在美烏克蘭人臨時合法身分
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
烏克蘭發射無人機 深入攻擊俄羅斯境內工業設施
27
更多編輯台推薦新聞：