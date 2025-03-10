法國動用俄羅斯凍結資產孳息 援助烏克蘭近70億元

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）法國國防部長勒克努在今天刊登的專訪中表示，法國正為烏克蘭準備規模約1.95億歐元（約新台幣69億元）的軍事援助新方案，這筆費用源自俄羅斯凍結資產所孳生的利息。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的親密盟友勒克努（Sebastien Lecornu）接受「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）專訪時表示，美國暫停向烏國供應武器，對於致力對抗俄俄軍侵略的基輔當局可謂「沉重打擊」。

他說：「多虧有俄羅斯凍結資產的利息，我們今年將（為烏克蘭）提供價值1.95億歐元的新（軍援）方案。」

法國將可藉此運送155公厘砲彈和AASM空對地武器，以裝載在法國提供給烏國的幻象2000戰機（Mirage 2000）上。

勒克努沒有說明法國是否考慮動用俄羅斯被凍結的資產本身來援助烏克蘭。相較於僅動用利息，此舉可能具有更重大的意義，法國的盟友英國支持這麼做，但法方目前仍對此抱持謹慎態度。

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他還示警，法國2027年的總統大選「可能會像羅馬尼亞一樣遭受大規模操縱」；羅馬尼亞去年11月總統大選首輪投票由極右翼候選人爆冷勝出，之後憲法法院裁定結果無效，須重新投票。

談到美國暫停運送武器對烏國造成的「沉重打擊」時，勒克努說，烏克蘭「可以再撐一段時間，但暫停援助絕不能長久持續下去」。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1140310