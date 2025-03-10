波蘭為烏克蘭星鏈與馬斯克爭執 盧比歐斥不知感恩

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（中央社華沙/華盛頓9日綜合外電報導）波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）說，烏克蘭可能需要「星鏈」衛星網路服務的替代品；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天嚴斥他「編故事」且不知感恩。

路透社報導，波蘭付錢讓烏克蘭使用科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下公司的星鏈（Starlink）衛星網路服務，為烏克蘭及其軍方提供至關重要的網路連線。

如今在美國總統川普政府擔任要職的馬斯克今早在社群平台X發文說，如果他把星鏈關掉，烏克蘭「整條前線會崩潰」。

席科斯基在X回應說：「烏克蘭使用的星鏈是由波蘭數位部付錢，每年大約5000萬美元（約新台幣16.4億元）。先不談威脅遭侵略受害者的道德問題，如果證實太空探索科技公司（SpaceX）是不可靠的供應商，我們將不得不尋找其他廠商。」

馬斯克一整天發了許多相關文章，後來說他不會關掉烏克蘭的星鏈服務。

馬斯克寫道：「我要非常明確地說，不管我多麼不同意烏克蘭政策，星鏈終端永遠不會關閉…我們絕不會做這種事，也不會把它當作談判籌碼。」

美國政府已取消烏克蘭使用衛星影像的部分權限，也停止分享情報，在川普企圖迅速終結俄羅斯與烏克蘭戰爭之際，這些舉措給基輔當局造成更大壓力。

知情人士今年2月告訴路透社，美國談判代表向烏克蘭施壓，希望取得當地關鍵礦產，曾提到切斷烏克蘭使用星鏈服務的可能性。

盧比歐在X發文回擊說，席科斯基在「捏造故事」，「沒人威脅要切斷烏克蘭的星鏈服務」。

盧比歐還說：「要知道感恩，因為如果沒有星鏈，烏克蘭早就輸掉這場戰爭，俄羅斯人現在也會抵達波蘭邊界。」

馬斯克也在另一則貼文中回應席科斯基：「小人物就安靜點。你們付的錢少之又少。而且星鏈無可取代。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140310\