加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

波蘭為烏克蘭星鏈與馬斯克爭執 盧比歐斥不知感恩

2025/3/10 10:08（3/10 10:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
波蘭外交部長席科斯基。（路透社）
波蘭外交部長席科斯基。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙/華盛頓9日綜合外電報導）波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）說，烏克蘭可能需要「星鏈」衛星網路服務的替代品；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天嚴斥他「編故事」且不知感恩。

路透社報導，波蘭付錢讓烏克蘭使用科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下公司的星鏈（Starlink）衛星網路服務，為烏克蘭及其軍方提供至關重要的網路連線。

如今在美國總統川普政府擔任要職的馬斯克今早在社群平台X發文說，如果他把星鏈關掉，烏克蘭「整條前線會崩潰」。

席科斯基在X回應說：「烏克蘭使用的星鏈是由波蘭數位部付錢，每年大約5000萬美元（約新台幣16.4億元）。先不談威脅遭侵略受害者的道德問題，如果證實太空探索科技公司（SpaceX）是不可靠的供應商，我們將不得不尋找其他廠商。」

馬斯克一整天發了許多相關文章，後來說他不會關掉烏克蘭的星鏈服務。

馬斯克寫道：「我要非常明確地說，不管我多麼不同意烏克蘭政策，星鏈終端永遠不會關閉…我們絕不會做這種事，也不會把它當作談判籌碼。」

美國政府已取消烏克蘭使用衛星影像的部分權限，也停止分享情報，在川普企圖迅速終結俄羅斯與烏克蘭戰爭之際，這些舉措給基輔當局造成更大壓力。

知情人士今年2月告訴路透社，美國談判代表向烏克蘭施壓，希望取得當地關鍵礦產，曾提到切斷烏克蘭使用星鏈服務的可能性。

盧比歐在X發文回擊說，席科斯基在「捏造故事」，「沒人威脅要切斷烏克蘭的星鏈服務」。

盧比歐還說：「要知道感恩，因為如果沒有星鏈，烏克蘭早就輸掉這場戰爭，俄羅斯人現在也會抵達波蘭邊界。」

馬斯克也在另一則貼文中回應席科斯基：「小人物就安靜點。你們付的錢少之又少。而且星鏈無可取代。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1140310\

延伸閱讀
中國SpaceSail搶食衛星大餅 星鏈龍頭地位備受挑戰台灣為何不用「星鏈」？美媒：馬斯克與中俄交好星鏈深入亞馬遜雨林 網路為當地帶來便利卻衍生犯罪問題經濟學人：中國害怕台灣取得星鏈系統服務
川普
TikTok命運懸而未決 川普：美方正與4個團體洽談智庫：過去5年歐洲武器進口翻倍 逾6成來自美國
席科斯基
波蘭外長：歐洲國家不會建立聯軍因應俄羅斯威脅
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
英媒：馬斯克SpaceX等公司 中方秘密投資近10億元
27
更多編輯台推薦新聞：