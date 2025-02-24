中國SpaceSail搶食衛星大餅 星鏈龍頭地位備受挑戰

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（中央社班加羅爾／北京／巴西利亞綜合外電報導）馬斯克旗下星鏈（Starlink）在高速衛星網路的主導地位，正面臨日益嚴峻的挑戰，包括來自中國政府支持的競爭對手，以及亞馬遜（Amazon.com）創始人貝佐斯（Jeff Bezos）資助的另一項服務。

路透社報導，對億萬富翁馬斯克（Elon Musk）來說，太空將變得更加擁擠。

總部位於上海的SpaceSail去年11月簽署進軍巴西協議，並宣布正與30多國談判。哈薩克駐北京大使館表示，兩個月後，該計畫開始在哈薩克運作。

另外，據參與其中的不具名巴西官員透露，巴西正在和貝佐斯的「古柏計畫」（Project Kuiper）網路服務以及加拿大電訊衛星公司（Telesat Canada Company）談判。

關於那些討論的消息是首次報導。

2020年以來，星鏈對低軌道（LEO）發射的衛星數量超過所有競爭對手總和。在如此低空運行的衛星可極高效地傳輸數據，為偏遠社區、海上航行的船隻和戰爭中的軍隊提供高速網路。

根據先前未獲報導的中國公司文件和學術論文，馬斯克在太空領域獨占鰲頭的地位被北京視為威脅，北京一方面大力投資競爭對手，另一方面資助追蹤衛星星座工具的軍事研究。

科技顧問公司Analysys Mason分析來自天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）的資料發現，中國去年創紀錄地發射了263顆低軌衛星。

巴西希望為偏遠社區提供高速網路，但先前曾在商業和政治問題上與馬斯克對槓，因此樂見星鏈出現競爭對手。

當路透社詢問其擴張計劃時，SpaceSail拒絕發表評論。中國電信監管機關的報社去年盛讚SpaceSail，「能超越國界、穿透主權、無條件覆蓋全世界…是我國必須掌握的戰略能力」。

古柏計畫、加拿大電訊衛星公司、星鏈和巴西通訊部都未回應記者詢問。

馬斯克的國際競爭對手中，很少有像上海市政府控制的SpaceSail那樣雄心勃勃。SpaceSail宣布今年打算部署648顆低軌衛星，到2030年將部署多達1萬5000顆；麥道威表示，星鏈目前擁有約7000顆衛星，目標在2030年達到4萬2000顆。

SpaceSail的發射最終將包括千帆星座，那將代表中國首次在國際市場推動衛星寬頻服務。中國的另3個星座也在開發中，計畫未來數十年發射4萬3000顆低軌衛星，並投資可運載多顆衛星的火箭。

印度觀察者研究基金會太空技術專家吉里（Chaitanya Giri）表示：「最終目標是盡可能占據軌道位置。」

中國急於占據更多低空軌道的行為引起西方決策者擔憂，他們擔心，這可能讓北京擴大網路審查範圍。

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智庫「美國外交政策協會」（American Foreign Policy Council）研究人員在2月的論文中表示，中國積極競逐數位主導地位，如果美國想認真對抗，就應加強與所謂「全球南方國家」（Global South）的合作。

研究人員也將「千帆」描述為中國「一帶一路」太空環節的重要元素。1兆美元的全球基礎建設發展計畫「一帶一路」是中國領導人習近平的招牌政策，但批評者指責該計畫，根本上就是擴大北京地緣政治影響力的工具。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140224