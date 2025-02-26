黃彥男：低軌衛星3年後有更多選擇 必要時可做切換

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（中央社記者蘇思云台北26日電）衛星是通訊韌性的最後一道防線，數發部長黃彥男今天表示，目前低軌衛星業者主要是馬斯克（Elon Musk）旗下的星鏈（Starlink）與英國的OneWeb，不過，2到3年後像是加拿大業者、亞馬遜的Kuiper等持續發展，將有更多選擇，必要時可以切換到不同衛星系統。

黃彥男今天接受網路節目「齊有此理」專訪，主持人關心台灣目前通訊韌性規劃狀況，以及目前衛星系統都是國外公司，擔心雞蛋是否放在同個籃子，是否可能因地緣政治狀況導致不提供台灣衛星服務。

黃彥男指出，衛星分成低軌道、中軌道跟高軌道衛星，目前低軌衛星主要是Starlink跟英國的OneWeb，台灣目前緊急通訊計畫採用的是OneWeb系統，「這是談判結果」。未來2到3年可能會有加拿大公司，美國亞馬遜（Amazon）的Kuiper也可能提出服務，低軌衛星蓬勃發展，很多公司也看準商機投入研發，台灣太空中心也在發展衛星系統。

黃彥男說，雞蛋不會放在同個籃子，未來通訊上可能會有不同備援系統，必要時可切換到不同系統以增加網路頻寬，都在持續規劃中。

台灣近期海纜斷纜事件頻傳，台馬3號、台馬2號海纜斷纜後，台澎3號海纜2月25日也出現全斷障礙。黃彥男表示，針對台澎3號全斷，中華電馬上通知海委會，成功扣下船隻，過去2到3個月海纜斷纜頻率太高，確實有些案例值得懷疑。

黃彥男強調，台灣是海島國家，對外通訊主要靠海纜，後續有更積極措施，包括海纜需要更多備援，後續也會擴建海纜，希望未來海纜建設技術更好，讓海纜埋入更深一點的海床，海纜未來上岸的地點、機房也要加強防護，位置需要更隱密。

黃彥男指出，2條台馬海纜近期全斷，台灣跟馬祖的距離可以靠微波作為備援，目前也放置9個衛星設備接收器在馬祖，台澎3號全斷，但台灣澎湖、金門之間還有台澎2號、澎金3號及台金2號等海纜互連，目前台澎3號斷纜並未影響台灣跟澎湖間的通訊。

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數發部去年推動「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，透過非同步衛星如中軌衛星與低軌衛星，確保緊急時候通訊不中斷，布建共773個點做技術驗證。黃彥男說，今年因為預算被砍，只能繼續維運195個站點，擔心後續應用上受影響。

至於台灣目前公部門禁止使用中國AI新創深度求索（DeepSeek），後續是否可能擴及民間，黃彥男指出，內部測試DeepSeek資安不合格，目前是禁公部門使用，台灣是民主法治國家，如果要禁止民間使用，可能相關法規要到立法院修法，目前有個資委員會籌備處，後續可能也會以個資的角度來做評估。（編輯：林淑媛）1140226