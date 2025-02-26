加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
獅隊公布談薪 陳傑憲總值破1.6億元合約等回覆
首頁 / 產經
太空
新聞專題
太空1/300
首頁 / 產經

黃彥男：低軌衛星3年後有更多選擇 必要時可做切換

2025/2/26 17:34（2/26 18:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
數發部長黃彥男表示，未來2到3年後像是加拿大業者、亞馬遜的Kuiper等低軌衛星業者持續發展，將有更多選擇，必要時可切換到不同衛星系統。（中央社檔案照片）
數發部長黃彥男表示，未來2到3年後像是加拿大業者、亞馬遜的Kuiper等低軌衛星業者持續發展，將有更多選擇，必要時可切換到不同衛星系統。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北26日電）衛星是通訊韌性的最後一道防線，數發部長黃彥男今天表示，目前低軌衛星業者主要是馬斯克（Elon Musk）旗下的星鏈（Starlink）與英國的OneWeb，不過，2到3年後像是加拿大業者、亞馬遜的Kuiper等持續發展，將有更多選擇，必要時可以切換到不同衛星系統。

黃彥男今天接受網路節目「齊有此理」專訪，主持人關心台灣目前通訊韌性規劃狀況，以及目前衛星系統都是國外公司，擔心雞蛋是否放在同個籃子，是否可能因地緣政治狀況導致不提供台灣衛星服務。

黃彥男指出，衛星分成低軌道、中軌道跟高軌道衛星，目前低軌衛星主要是Starlink跟英國的OneWeb，台灣目前緊急通訊計畫採用的是OneWeb系統，「這是談判結果」。未來2到3年可能會有加拿大公司，美國亞馬遜（Amazon）的Kuiper也可能提出服務，低軌衛星蓬勃發展，很多公司也看準商機投入研發，台灣太空中心也在發展衛星系統。

黃彥男說，雞蛋不會放在同個籃子，未來通訊上可能會有不同備援系統，必要時可切換到不同系統以增加網路頻寬，都在持續規劃中。

台灣近期海纜斷纜事件頻傳，台馬3號、台馬2號海纜斷纜後，台澎3號海纜2月25日也出現全斷障礙。黃彥男表示，針對台澎3號全斷，中華電馬上通知海委會，成功扣下船隻，過去2到3個月海纜斷纜頻率太高，確實有些案例值得懷疑。

黃彥男強調，台灣是海島國家，對外通訊主要靠海纜，後續有更積極措施，包括海纜需要更多備援，後續也會擴建海纜，希望未來海纜建設技術更好，讓海纜埋入更深一點的海床，海纜未來上岸的地點、機房也要加強防護，位置需要更隱密。

黃彥男指出，2條台馬海纜近期全斷，台灣跟馬祖的距離可以靠微波作為備援，目前也放置9個衛星設備接收器在馬祖，台澎3號全斷，但台灣澎湖、金門之間還有台澎2號、澎金3號及台金2號等海纜互連，目前台澎3號斷纜並未影響台灣跟澎湖間的通訊。

google news透過 Google News追蹤中央社

數發部去年推動「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」，透過非同步衛星如中軌衛星與低軌衛星，確保緊急時候通訊不中斷，布建共773個點做技術驗證。黃彥男說，今年因為預算被砍，只能繼續維運195個站點，擔心後續應用上受影響。

至於台灣目前公部門禁止使用中國AI新創深度求索（DeepSeek），後續是否可能擴及民間，黃彥男指出，內部測試DeepSeek資安不合格，目前是禁公部門使用，台灣是民主法治國家，如果要禁止民間使用，可能相關法規要到立法院修法，目前有個資委員會籌備處，後續可能也會以個資的角度來做評估。（編輯：林淑媛）1140226

#加拿大
#中華電
#海委會
#海纜
#立法院
#英國
#黃彥男
#數發部
#深度求索
黃彥男
數位人權全球大會 台灣展現數位競爭力創造外交空間跟進韓國禁下載DeepSeek？數發部：與個資委員會討論
布建
資策會發展AI技術 揪交通違規有效降低事故率
太空
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
科學家排除小行星2024 YR4威脅 2032撞地球機率下修至0.001%
50
更多編輯台推薦新聞：