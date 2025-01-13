藍源新葛倫火箭子系統故障 首度發射升空任務延後

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（中央社卡納維爾角12日綜合外電報導）億萬富豪貝佐斯的藍源公司原定今晚將發射巨型火箭新葛倫，展開各方期待許久的首次軌道飛行，因不明的技術問題而延後。藍源高層說，因子系統故障而延後發射。

法新社報導，藍源（Blue Origin）太空業務負責人科內爾（Ariane Cornell）於數十萬觀眾收視直播時表示：「為了排除火箭的一個子系統故障問題，勢必會錯過發射時間，所以我們今天取消了發射升空。」

藍源的大型載運火箭新葛倫（New Glenn）志在挑戰美國太空探索公司（SpaceX）制霸商用太空市場的局面，法新社彙整以下5項有關新葛倫火箭的重要資訊：

● 向約翰．葛倫（John Glenn）致敬

約翰．葛倫於1962年成為首位進入地球軌道的美國太空人，藍源將強大的新火箭命名為「新葛倫」就是向他致敬。在新葛倫火箭之前，藍源的首枚火箭新謝波德號（New Shepard）是以首位進入太空的美國人謝波德（Alan Shepard）命名。

新謝波德號用於次軌道太空（suborbital space）之旅，無論是尺寸和功能都不如高98公尺、大約相當於32層樓的新葛倫火箭。

● 載重優於獵鷹9號

新葛倫被歸類為「重型運載火箭」，能夠把相當可觀數量的酬載送入低軌道（Low-Earth Orbit, LEO），預估新葛倫能搭載45噸酬載，雖仍遜於SpaceX獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy）的63.8噸，卻比SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）的22噸高出一倍多。

況且新葛倫還具備一項獨特的優勢：這枚藍源公司的新型火箭因酬載護罩（payload fairing）較寬，可容納更大型物件。

● 新葛倫火箭功能多元新葛倫火箭功能多元意味著可望成為猶如「瑞士刀」般用途廣泛，也就是能夠載運多種不同的酬載，進入低軌道和較高軌道。

這些酬載包括商用和軍用衛星，還有與SpaceX「星鏈」（Starlink）互別苗頭的「古柏計畫」（Project Kuiper）；根據「古柏計畫」，貝佐斯（Jeff Bezos）規劃以逾3000顆衛星覆蓋全球，讓地表任一角落都能享受網路。

● 第一節火箭可重複使用

如同SpaceX的獵鷹9號，兩級構型火箭新葛倫第一節也可重複使用，推進器可重複使用高達25次，以及一次性使用的第二節火箭。

不過，為了重複使用新葛倫，藍源首要之務必須得使這枚火箭順利降落。在此之前，尺寸較小的新謝波德號能夠在地面著陸，藍源駕馭了這項技術；然而，重複使用的新葛倫得順利降落位於大西洋的無人船上。

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● 更先進科技新葛倫的推進系統更先進，第一節火箭推進器藉由液態甲烷推進；相較於獵鷹9號第一與第二節火箭推進器使用的煤油，液態甲烷可說是比較乾淨且效率較佳的燃料。

至於新葛倫的第二節火箭推進器則是使用液態氫，這是一種更乾淨且推力更強的燃料，但因液態氫低溫的特性，如何運用更具挑戰性。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140113