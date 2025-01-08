火星採樣送回地球太燒錢 NASA擬求助SpaceX藍源

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，可能請太空探索科技公司（SpaceX）或藍源公司協助將火星探測車「毅力號」採集的岩石樣本送回地球，以降低成本。

SpaceX和藍源公司（Blue Origin）的老闆分別是富豪馬斯克（Elon Musk）和貝佐斯（Jeff Bezos）。

法新社報導，「毅力號」（Perseverance）2021年登陸火星，尋找數十億年前這顆行星較暖溼時期存在遠古微生物生命的證據。

最初計劃到了2030年代將30個樣本管送回地球，但遇到費用暴增和延誤問題，促使NASA探索更有效率的解決方案。

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即將卸任的NASA署長尼爾森（Bill Nelson）今天透露，NASA正在評估兩種可能讓機器人平台登陸火星的架構，預計2026年中做出最終決定。

尼爾森說：「大家都知道SpaceX和藍源公司早已表示有興趣，但也可能是其他公司參與。」（譯者：盧映孜/核稿：何宏儒）1140108