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太空勁敵馬斯克與川普交好 貝佐斯：不擔心

2025/1/13 16:00（1/13 16:16 更新）
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航太公司藍源創辦人貝佐斯。（Paul Ellis/Pool via 路透社）
航太公司藍源創辦人貝佐斯。（Paul Ellis/Pool via 路透社）
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（中央社卡納維爾角12日綜合外電報導）同是億萬富豪的貝佐斯與馬斯克均擁有直達太空的商業能力，他們雖互相競爭，不過貝佐斯表示，他不認為馬斯克會利用他與川普的密切關係來削弱他的航太公司。

路透社報導，航太公司藍源（Blue Origin）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在接受採訪時說：「伊隆（馬斯克）（Elon Musk）非常清楚表示，他是為公眾利益而非個人私利。我相信他的話。」

貝佐斯同時也表示對美國新政府的太空計畫「非常樂觀」。

貝佐斯是在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）受訪。他將在當地觀看藍源公司新葛倫（New Glenn）火箭首次發射，這枚30層樓高的火箭，預計將削弱美國太空探索科技公司（SpaceX）主導市場的地位，也進軍延宕已久的衛星發射市場。

馬斯克投下逾2.5億美元助川普當選，川普聽得進他關於太空事務的意見。

馬斯克上個月表示，美國的太空任務應是直往火星，而不是先去月球。這個說法引發業界對太空總署太空探索計畫恐生巨變的關切。

當被問及是否擔心太空總署的登月計劃會有所改變時，貝佐斯說：「我個人認為應該兩者兼顧—我們需要登陸月球，也應該登陸火星。」

貝佐斯說，「我們不應該既已開始又喊停，肯定應該繼續進行月球計劃」

川普在第2個總統任期內，預料將大幅修改太空總署的月球計畫，並聚焦在火星探測任務。

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藍源公司是由貝佐斯於2000年創立，這間公司與太空總署簽訂了一份價值30億美元的合約，等到SpaceX的星際飛船完成任務後，它將於本世紀稍晚將人類送上月球。

馬斯克正在研發可完全重複使用的火箭，目的是將人類和貨物送上月球和火星。（譯者：屈享平/核稿：陳政一）1140113

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