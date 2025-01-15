馬斯克馳援洛城 Cybertruck搭載星鏈設備供Wi-Fi

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（中央社記者張欣瑜舊金山14日專電）加州洛杉磯野火肆虐，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）再以創新手法救災，已派出搭載「星鏈」（Starlink）衛星網路終端的皮卡Cybertruck，打造移動基地台來馳援重災區，為當地提供免費Wi-Fi。

洛杉磯野火爆發一週，強風助長下火勢蔓延，相關滅火、救災工作持續進行，災區面臨地下水汙染之外，供水供電基礎設施處於停擺。

馬斯克近日在X平台發文向加州地區購買Cybertruck的用戶致歉，指出將延後交車，原因是需要以Cybertruck的電力供應和星鏈的衛星網路功能提供網路服務。

馬斯克借調原定交付的Cybertruck，搭載星鏈衛星網路終端，為災區提供免費Wi-Fi。

馬斯克在另一篇發文中說，會以大洛杉磯和馬利布（Malibu）重災區為馳援目標。

同時間，特斯拉則宣布，為那些受影響的員工提供住宿、交通和餐飲。另外，在千橡市（Thousand Oaks）、艾塔迪那（Altadena）、聖伯納地諾市（San Bernardino）等地區部署功能強大的儲能電池Megapack。

根據特斯拉，共有至少8輛配備星鏈設備的Cybertruck進入災區，宛如移動基地台。

原定於本週交付給車主的Cybertruck面臨延遲，馬斯克表示會給車主全新車輛。

這是馬斯克又一次以科技手法協助救災。2017年，波多黎各遭颶風侵襲，馬斯克和特斯拉向當地派送了數百套Powerwall電池系統；2018年，泰國青少年足球員和教練受困洞穴，馬斯克也扮起英雄，結合自家科技打造迷你潛艇救援，但沒有派上用場。

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當時潛艇是利用SpaceX獵鷹火箭上的液態氧傳輸管所打造。

洛杉磯野火災情持續傳出，不少科技界領袖加入救災行列，包括Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）日前啟動平安通報功能（Safety Check）；Uber執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）則宣布，往返指定避難所的乘客只要輸入WILDFIRE25代碼，便可獲得最高40美元的免費乘車服務。（編輯：韋樞）1140115