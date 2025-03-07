川普澤倫斯基口角後 美烏高層訂12日沙國會晤續談止戰

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮口角不歡而散。美烏今天證實，兩國高層下週將於沙烏地恢復會商討論俄烏止戰，澤倫斯基拋出要俄先停止長程飛彈攻擊等3前提。

美國Axios新聞網報導，白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）與澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）通話後，敲定雙方3月12日於沙國會晤。美方與會者除瓦爾茲外，尚有白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）；烏方則由葉爾馬克率團。

澤倫斯基則預訂3月17、18日出訪沙烏地並與沙國的沙爾曼王儲（Crown Prince Mohammed bin Salman）會談。

烏克蘭開條件 要俄先停止3件事

紐約時報指出，川普與澤倫斯基兩人都證實雙方高層將於沙國會晤。川、澤兩人2月28日在橢圓形辦公室會談失和，礦產協議沒能按計畫簽署，事後川普暫緩對烏軍援，澤倫斯基事後對當天會談失和表達遺憾。美烏也都表明願意繼續完成簽署礦產協議。

魏科夫今天在白宮外告訴媒體：「澤倫斯基總統已表達願意拾回善意。他已道歉並表示感激，也說願努力推動和平。」

澤倫斯基表示，下週會議時烏方會堅持要俄羅斯做出一系列承諾，測試對方有無實現持久和平誠意。烏方開出條件包括要俄方承諾不攻擊烏克蘭能源或其他民用基礎設施、停止以飛彈和無人機長程打擊、不在黑海進行軍事行動。

因應川普抽身 歐盟急端自家國防與援烏計畫

歐盟27個成員國領袖今天在緊急峰會達成增加國防財源共識，支持歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的「歐洲再武裝」財務方案，鬆綁歐盟各國舉債上限，並要求執委會再找出其他財源，展現大幅提升歐洲防衛自主決心。

與會者討論增加歐洲軍事開支財源的方案，包括一項新計畫預計提供1500億歐元貸款，用於投資飛彈防禦、反無人機系統和其他關鍵國防科技，總體目標是讓歐陸更佳武裝自身，能在得不到美國太多支援下應對俄羅斯。

各國也檢視歐洲自家的烏克蘭和平計畫，考慮為烏克蘭提供經濟和可能軍事支持的方式。會後提出支持烏克蘭參與談判、和平協議須尊重其領土完整、須有安全保證，以及持續軍援等強硬聲明；在匈牙利一國反對下，罕見以其餘26國同意的高峰會結論附件形式發布。

歐盟今年將提供烏克蘭共306億歐元資金，其中125億歐元由歐盟本身財務支出，181億歐元來自歐盟凍結俄羅斯央行資產的孳息。

俄堅決反對維和部隊駐烏

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華爾街日報指出，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示莫斯科拒絕接受在烏克蘭派駐維和部隊構想。北約成員的英、法提出俄烏停戰後派維和部隊進駐烏克蘭，確保俄國不會毀約重啟戰端。

拉夫羅夫說：「這點無可妥協。歐洲軍隊部署到烏克蘭將意味北約國家毫不掩飾參與針對俄羅斯聯邦的戰爭中，我們不可能允許這種情況。」（譯者：陳亦偉）1140307