川普國會演說指收到澤倫斯基來信 烏克蘭準備好簽署礦產協議[影]

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓4日專電）美國總統川普（Donald Trump）今晚在國會聯席會議發表演說表示，稍早收到烏克蘭總統澤倫斯基來信表達烏克蘭準備好盡快重返談判桌，朝向永久和平前進，烏克蘭也已準備好簽署礦產及安全協議。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮橢圓形辦公室與川普起爭執，導致原先預計簽訂的礦產協議破局。昨天傳出美國決定暫停對烏克蘭軍援後，澤倫斯基隨即表示，他希望「修補關係」，並準備好「在任何時間、以任何方便的形式」簽署礦產協議。

川普晚間在國會演說表示，今天稍早收到澤倫斯基的來信，信中提到，烏克蘭準備好盡快回到談判桌，朝向永久和平前進，沒人比烏克蘭人更想要和平，烏克蘭很珍惜美國在維持烏克蘭主權及獨立方面的協助。

川普說，澤倫斯基也在信中表示，烏克蘭已準備好在任何方便的時間，簽署「礦產及安全協議」。

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他指出，美國同時也和俄羅斯進行嚴肅的討論，並得到對方已為和平做好準備的強烈訊號。

俄烏戰爭已持續超過3年，川普說，「該是結束這場無意義戰爭的時候了，如果想要結束戰爭，就必須和雙方談判」。（編輯：陳承功）1140304