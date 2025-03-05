澤倫斯基承諾修復關係 礦產協議仍充滿不確定性

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（中央社華盛頓/基輔4日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基上週與美國總統川普在白宮會談不歡而散，他今天稱那次的會面「令人遺憾」，承諾修復與美國的關係，而備受期待的礦產協議仍充滿不確定性。

路透社報導，4名消息人士今天說，川普政府與烏克蘭計劃簽署這項礦產協議。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在橢圓形辦公室與川普起爭執，導致原訂的礦產協議破局，澤倫斯基被下逐客令。

其中3名消息人士說，川普跟他的幕僚說，他想在今天傍晚對國會發表演說時宣布這項協議，但消息人士提醒這項協議尚未簽署，局勢可能出現變化。

然而，根據一名福斯新聞（Fox News）記者在社群平台X上的發文，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天被問到礦產協議時向福斯新聞表示：「沒有簽署的計畫。」

白宮、烏克蘭總統府與烏克蘭駐華府大使館尚未回覆對美烏協議置評的要求。

澤倫斯基今天早上表示，他希望「修補關係」，並準備好「在任何時間、以任何方便的形式」簽署礦產協議。他2月28日訪問華府期間，因在橢圓形辦公室與川普起爭執，導致這項協議遭擱置。

在澤倫斯基發布這項聲明的前一天，川普暫停了對烏克蘭的軍事援助，這是他顛覆美國政策並對俄羅斯採取更懷柔立場的最新舉措。

澤倫斯基的聲明顯然是在強調基輔的感激之情。川普與美國副總統范斯（JD Vance）在白宮與澤倫斯基起爭執時，嚴厲指責澤倫斯基不夠感激。

其中一名知情人士說，儘管爆發口角，美國官員近日仍與基輔官員談論簽署礦產協議，並敦促澤倫斯基的幕僚說服他公開向川普道歉。

澤倫斯基寫道：「我們真的很珍惜美國為幫助烏克蘭維護主權與獨立所做的努力。我們在華府的會面…並未如預期地進行。發生這樣的情況令人遺憾。是時候修補關係了。」

澤倫斯基勾勒出一條通往和平協議的路線，他說如果俄羅斯也採取相同行動的話，可從釋放囚犯與停止空中與海上攻擊開始。

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他說：「之後，我們希望能非常迅速地推進所有後續階段，並與美國合作達成一項強而有力的最終協議。」

目前還不清楚礦產協議是否有變數。原本要在上週簽署的協議並未包含對烏克蘭的明確安全保證，卻能讓美國從烏克蘭天然資源中獲得收益。這項協議也設想烏克蘭政府將把未來國有天然資源貨幣化的50%，歸入美烏共同管理的重建投資基金。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140305