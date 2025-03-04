澤倫斯基：烏克蘭需要美國支持 結束俄烏戰爭

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔致力於密集外交，以迅速結束與俄羅斯持續的3年戰爭，並強調他希望能依賴美國的支持來達成和平。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發表一系列聲明，強調迫切需要外交努力，以及美國支持的重要性。澤倫斯基3天前與美國總統川普在白宮會談，雙方在會中發生激烈爭執。

美聯社報導提到澤倫斯基在週末表示，結束俄烏戰爭的協議仍「非常、非常遙遠」後，川普暗示他對澤倫斯基的耐心快要耗盡。

與川普不歡而散兩天後，澤倫斯基週末正在參加烏克蘭歐洲盟友的週末會議，討論結束戰爭的方案。

澤倫斯基最初在社群平台X上寫道：「我們必須努力使外交真正具有實質意義，以盡快結束這場戰爭，這點非常重要。」

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「我們正與美國和歐洲夥伴合作，並且非常期待美國在通往和平的道路上提供支持。和平必須盡快實現。」

自從在白宮發生激烈爭執以來，澤倫斯基特別強調與華府的關係是首要任務，並表示他相信這些關係可以得到修復。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140304