美方暗示須下台 澤倫斯基：取代我沒那麼容易

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天對英國媒體說，要取代他成為烏克蘭總統並不容易，但也重申自己願意下台，以換取烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）2月28日在白宮橢圓形辦公室與澤倫斯基商討俄烏戰爭議題時，卻戲劇性地跟澤倫斯基爭執；美國共和黨人後來暗示，澤倫斯基可能必須下台。

澤倫斯基告訴英國媒體：「如果他們要替換我，鑒於現況，鑒於這些支持，單純取代我不是容易的事。」

他還指出：「只舉辦選舉並不夠，還必須不讓我參選，這會更難一點。看來必須跟我商量…而我說過，我要換取（烏克蘭加入）北約，那樣我就履行自己的任務了。」

橢圓形辦公室發生前所未見的公開爭吵，導致澤倫斯基未如預期簽署烏克蘭礦權分享的初步協議就離開白宮。

歐洲領袖力挺烏克蘭之際，美國共和黨籍的官員今天在新聞節目上質疑，只要澤倫斯基在位，烏克蘭是否還能與俄羅斯達成任何協議。

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「我們需要一位能跟我們、最終與俄羅斯人打交道並終結這場戰爭的領袖…若澤倫斯基總統的個人動機或政治動機明顯不是要終結烏克蘭境內戰事，那麼我想問題就大了。」

美國共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）也質疑澤倫斯基是否適任，他說道：「他必須恢復理智並心懷感恩回到談判桌上，不然就必須換人領導這個國家。」

在白宮的爭執發生後，民主黨政要紛紛怒斥川普幾乎徹底擁抱俄羅斯，而這恐怕會帶來危險。

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澤倫斯基一直呼籲，任何終結俄烏戰爭的協議都必須包含讓烏克蘭加入北約；但美國主導的北約向來不願答應。

川普2月曾表示，在任何解決方案中，烏克蘭都「不必再想」加入北約，因為「我認為這可能是整件事情的起因」。俄羅斯3年前全面入侵烏克蘭時，也聲稱動武理由之一是烏國可能加入北約。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1140303