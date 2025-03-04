美媒：川普澤倫斯基激烈口角後 美將暫停對烏克蘭軍援

（中央社記者侯姿瑩華盛頓3日專電）美國總統川普上週在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基會面爆發口角後，多家美國媒體今天報導，川普政府決定暫停對烏克蘭的所有援助，包括正在轉運或已在波蘭的武器。



川普（Donald Trump）和副手范斯（J.D. Vance）2月28日與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在橢圓形辦公室（Oval Office）的媒體鏡頭前針鋒相對。川普指控澤倫斯基對美國的援助忘恩負義，且甘冒引爆第3次世界大戰風險。



福斯新聞（Fox News）引述一名川普政府官員報導，美國對烏克蘭的軍事援助將暫停，直到烏克蘭領導人展現誠意進行和談。



這名官員說：「這並非永久終止援助，只是暫停而已。」



美聯社報導，繼日前與澤倫斯基爆發口角後，川普今天下令暫停對烏援助，尋求施壓澤倫斯基與俄羅斯進行和平會談。



一名白宮官員表示，川普目前聚焦達成和平協議，以終結這場持續超過3年的俄烏戰爭，並希望澤倫斯基「堅定」達成這個目標。



這位不具名官員還說，美國暫停並正在檢視對烏援助，「確保有助找到解決方法」。



川普今天稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國對於澤倫斯基與俄羅斯停火的立場「不會忍受多久」。



澤倫斯基昨天表示，結束俄烏戰爭的協議仍「非常、非常遙遠」，但他也說，相信烏克蘭與美國之間長久的夥伴關係將足以讓美國持續支持烏克蘭。（編輯：唐佩君）1140303