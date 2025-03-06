歐盟開緊急峰會 為挺烏增國防開支背書

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（中央社布魯塞爾6日綜合外電報導）歐洲聯盟領袖今天將在比利時首都布魯塞爾召開緊急會議，以支持採取大膽措施增加國防支出並矢言力挺烏克蘭。華府宣布暫停軍援基輔，歐陸因不再確信能獲美方保護而憂心。

路透社報導，歐洲聯盟27國領導人與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天將出席這項峰會。

法新社報導，儘管布魯塞爾峰會旨在鞏固歐洲對基輔的支持，除了歐盟已對烏克蘭承諾的今年300億歐元（約新台幣1兆元）外，不太可能再宣布任何重大援助。

外界預期，歐盟今天將考慮派遣一支歐盟部隊，以對可能的烏克蘭和平協議提供保證。澤倫斯基甚至曾經呼籲建立一支歐洲軍隊，主張歐洲不能再依賴華府。

雖然布魯塞爾正催促成員國同意一項對烏克蘭緊急交付關鍵武器的新方案，今天是否會達成協議，目前尚不明朗。

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不過，美國對歐洲盟國戰略轉向的嚴峻前景已令峰會另一大主題共識日深，即提升歐洲對抗俄羅斯的防衛能力。

峰會召開前夕，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出投入8000億歐元的「歐洲再武裝」（Rearm Europe）計畫，內容包括對成員國提供1500億歐元由歐盟基金背書的貸款。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1140306