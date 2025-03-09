加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
HBL劉程恩飆大三元 松山退南山睽違7年奪冠
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

烏克蘭發射無人機 深入攻擊俄羅斯境內工業設施

2025/3/9 20:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯楚瓦士共和國（Chuvash）首長尼可拉耶夫（Oleg Nikolayev）今天在通訊軟體Telegram發布聲明指出，烏克蘭於夜間發射無人機襲擊當地一座工業設施，未造成人員傷亡。

路透社和基輔獨立報（The Kyiv Independent）報導，楚瓦士共和國位於俄羅斯窩瓦河（Volga River）地區，遇襲的油庫設施距離俄烏邊界約900多公里，這是迄今為止烏克蘭無人機對俄國的最深入打擊之一。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

尼可拉耶夫還表示，緊急救難人員趕往楚瓦士共和國首府赤包沙里（Cheboksary）的事發現場。

尼可拉耶夫沒有進一步說明這次無人機攻擊的細節，襲擊導致的損失程度迄今不明。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140309

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#無人機
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
俄軍欲奪庫斯克州失土 傳躲天然氣管道襲烏克蘭部隊
27
更多編輯台推薦新聞：