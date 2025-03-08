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美暫停與烏克蘭分享情報 撤銷部分衛星影像權限

2025/3/8 10:05（3/8 10:17 更新）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）今天表示，由於美國總統川普政府暫停與烏克蘭分享情報，公司已讓烏克蘭用戶無法在一個美國政府平台上取得衛星影像。

路透社報導，馬薩爾科技在聲明中說，馬薩爾與美國政府以及數十個盟友和夥伴國家簽訂了合約，「每個客戶都可自行決定如何使用與分享這些數據」。

馬薩爾科技表示，上述合約是全球增強型地理資訊傳遞（Global Enhanced GEOINT Delivery, GEGD）計畫。這是美國政府的計畫，提供美國收集的商業衛星影像存取權限。

馬薩爾科技說，「美國政府已決定暫時中止GEGD的烏克蘭帳號」，並請媒體向國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency, NGA）詢問進一步問題，而國家地理空間情報局證實了這項行動。

國家地理空間情報局發言人表示：「根據政府有關支援烏克蘭的指示，NGA已暫時中止GEGD系統的存取權限。GEGD是使用美國政府採購的商業影像主要管道。」

馬薩爾中止烏克蘭帳號的行動，是由軍事新聞媒體Militarnyi率先披露。

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馬薩爾在聲明中說：「我們嚴正看待合約承諾，其他的馬薩爾客戶計畫沒有變動。」

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）本月5日表示，華府已暫停與烏克蘭分享情報，以施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政府與川普政府合作，促成烏克蘭與俄羅斯和平談判。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140308

#俄烏戰爭
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