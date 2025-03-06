俄國飛彈擊中烏克蘭中部克利福洛飯店 釀4死31傷

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（中央社基輔6日綜合外電報導）1枚俄羅斯飛彈昨晚擊中烏克蘭中部城市克利福洛（Kryvyi Rih）1家飯店，造成4人死亡、31人受傷。官員表示，救援人員今早還在搜索是否有被困在瓦礫中的生還者。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，一群來自烏克蘭、美國和英國的人道主義組織志工在襲擊發生前剛入住這家飯店，但在迅速躲避後倖免於難。

澤倫斯基在通訊應用程式Telegram上表示：「不幸的是，有4人在襲擊中喪生。我們不能停止對俄羅斯施壓，停止這種針對生命的戰爭與恐怖行動。」

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，31名傷者中，有14人傷勢嚴重。

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烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）也在Telegram寫道，已有19人被從旅館現場救出。

根據他們發布的照片，救援人員在被燈光照亮的5層樓建築外瓦礫堆中穿梭，並在梯子爬上爬下。飯店頂部冒出濃煙，幾乎所有的窗戶都被炸飛。為了達到較高樓層，還出動了起重機。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1140306