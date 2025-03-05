路透：台灣向烏克蘭企業取經 制定戰時應急規畫

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（中央社台北5日綜合外電報導）一名台灣高階官員今天告訴路透社，一些企業在俄烏戰爭下仍持續於烏克蘭營運，台灣正在從這些公司身上學習。隨著中國威脅升高，台灣加速制定台海衝突爆發的戰時應急規畫。

路透社報導，由於事涉敏感議題，這名台灣安全部門高階官員不具名透露：「我們希望從烏克蘭的第一手經驗學習，民間企業如何在戰爭期間協助政府和社會建立韌性。」

這位官員指出，優步（Uber）和微軟（Microsoft）等企業持續在烏克蘭提供重要服務。

台灣自烏克蘭汲取靈感的構想，包括如何將超市納入政府的供應與配送網絡，還有在醫療系統不堪負荷時，利用計程車應對捐血等醫療緊急狀況。

這名官員表示，台灣政府正致力為在台灣與在烏克蘭的公司牽線，以協助台灣企業迅速加強應急計畫。

這位官員補充說：「我們有戰鬥的決心，現在我們也得仔細審視備戰的決心。」此人提到，台灣正透過借鑑北歐及波羅的海國家的經驗，改進其防空警報與避難系統。

關於儲備物資、民防訓練等備戰工作的閉門研習營本週在台北舉行，出席者包含台灣安全部門官員以及來自美國、日本、澳洲等國的高階外交官。

美國商會烏克蘭分會（American Chamber of Commerce in Ukraine）會長亨德（Andy Hunder）在研習營擔任講者，他告訴記者，台灣政府必須建立備援網路系統。

亨德指出，俄羅斯對烏克蘭展開首波飛彈攻勢前，曾發動網路攻擊以癱瘓烏國基礎建設。

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亨德說：「我們看到在第二次世界大戰期間，關鍵基礎設施最安全的位置是在隧道裡。今日，最安全的基礎設施位於雲端。」他還談到，萬事達卡（Mastercard）與Visa等支付服務繼續運作並確保金融穩定。

當被問及台灣政府應如何備戰，他回應：「科技、銀行、食品、配送、零售－你們如何維持經濟運轉？」（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140305