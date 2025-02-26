專家：烏克蘭若早強化社會韌性 可減少挺俄聲量降低戰爭死傷

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）捷克、拉脫維亞、愛沙尼亞專家訪台就「全社會防衛韌性」與各界人士交流，今天與媒體對談。被問及烏克蘭若在俄羅斯入侵克里米亞前就加強防衛韌性，專家認為，如今死傷與挺俄聲量將減少。

來自捷克、拉脫維亞、愛沙尼亞的4位防衛韌性與資安專家受國防院邀請訪台，就「全社會防衛韌性」與各界人士交流，下午與媒體對談。

總統賴清德上任後成立「全社會防衛韌性委員會」，目標全面提升國防、民生、災防、民主4大韌性。媒體詢問，烏克蘭若在20年前、俄羅斯進犯克里米亞前就推動「全社會防衛韌性」，如今局勢將有何不同。

捷克智庫歐洲價值安全政策中心執行長楊雅嚳（Jakub Janda）以及拉脫維亞籍的烏克蘭數位轉型部網路安全政策及國際合作顧問伊維斯（Ieva Ilves）同聲指出，烏克蘭和俄羅斯的死傷都會減少。

楊雅嚳進一步表示，「烏克蘭的挺俄政黨也會減少」，20年前烏克蘭政界遭遇嚴重俄羅斯黑金問題，挺俄政黨鼓吹加深與俄羅斯商業往來換取友好對待，或稱兩國「同文同種」不應敵對，若當時有全社會韌性的架構來揭弊，許多烏克蘭人在國內政治對立上將更具備韌性。

伊維斯直言，開戰前沒人相信俄羅斯真的會揮兵，這也是烏方避免製造恐慌的決策使然；若邊境城鎮能有更具組織性地動員，可避免許多生命殞落，尤其是衛星網絡等替代性電信通訊設備，失去通訊能力將導致恐慌。

被問及台灣應如何優化全社會防衛韌性，「國際防衛與安全中心」安全與韌性研究組長科夫（Marek Kohv）點出，透明公開的公眾溝通至關重要，韌性不僅是保護基礎設施或有足夠火藥，真正的韌性力量來自社會內部，每一位公民、公部門戰時都要有其角色。

科夫與伊維斯皆強調，歐洲對台支持至關重要，台灣可取經歐洲經驗；伊維斯說，尤其台灣的對手相當巨大，要有理念相近國家支持才能生存，這樣的關係必須在衝突發生前就建立好，而台灣也可善用科技力發展韌性工具，這對全世界都有相當吸引力。

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楊雅嚳強調，對面巨大對手會出現「反抗無效」的政治宣傳，這時要培養「準備文化」，雖然政府和軍方是備戰核心，但民間自發準備逃難包、牢記最近庇護所、照護社區內長者等技術性自衛準備，可以讓自己相信具備韌性。

愛沙尼亞「國際防衛與安全中心」研究員岳斐然（Frank Jüris）則認為，就提升對威脅的意識上，台灣政府相當傑出，做好心理準備至關重要；台灣不僅地緣上有巨鄰中國，還常面臨天然災害，這些經驗都有應用在混合式威脅的應對，台灣已有相當好的起手式。（編輯：林興盟）1140226