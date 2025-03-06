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澤倫斯基幕僚長：與白宮國安顧問通話 美烏同意再會談

2025/3/6 15:17（3/6 15:35 更新）
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2月28日烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普會晤後記者會被取消。（路透社）
2月28日烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普會晤後記者會被取消。（路透社）
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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克與美國白宮國安顧問瓦爾茲通話後，他在今天表示烏美雙方同意再舉行會談。澤倫斯基今天也談到，烏美兩國合作已有「正面進展」。

法新社報導，葉爾馬克（Andriy Yermak）在社群媒體X平台發文指出，他「與瓦爾茲（Mike Waltz）透過電話交談，我們已安排各自團隊於近日會晤，以繼續進行這項重要工作」。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週在白宮與美國總統川普（Donald Trump）就如何結束俄烏戰爭公開爆發衝突後，基輔當局亟欲修復與華府的關係。美國是支持烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵的最大軍援國。

澤倫斯基發表晚間談話時說：「今天我們的烏克蘭團隊和美國團隊開始籌備會議，葉爾馬克與瓦爾茲進行了交談。目前有正面進展，我們期盼下週取得初步成果。」

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葉爾馬克也在X平台提到，他和瓦爾茲「針對安全議題和（保持）立場一致交換了意見」。

澤倫斯基與葉爾馬克發布上述聲明不久前，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）宣布，美國已暫停與烏克蘭分享情報。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1140306

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