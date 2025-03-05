白宮：如敲定和談、採建立信心措施 川普可能恢復援烏

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國國家安全顧問瓦爾茲今天表示，如果敲定和平會談，並採取建立信心措施，總統川普將會考慮恢復援助烏克蘭。

路透社報導，川普3日停止對烏克蘭軍事援助，這是他重新調整美國政策、採行對俄羅斯更懷柔立場的最新舉措。他昨晚表示，接獲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）來函，表達願意上談判桌。

瓦爾茲（Mike Waltz）表示，這封信是「良好、正面的第一步」。他說，官員正在商討日期、地點以及可促使戰爭結束的談判團隊。

他告訴福斯新聞頻道（Fox News）節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）：「我們已經在討論建立信心措施，屆時將向俄方提出，藉以測試對方。」

瓦爾茲沒有表示會有哪些信心建立措施。

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他說：「我認為，如果我們可以敲定談判，朝談判邁進，而且事實上，公開討論一些建立信心措施，那麼總統會仔細考慮恢復援助。」

「我們得知道雙方是真心談判，先談定局部和平，然後達成永久和平。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140305