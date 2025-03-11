莫斯科市長：烏克蘭無人機夜襲至少1死 俄烏戰以來最大規模
2025/3/11 14:48（3/11 15:36 更新）
（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯首都莫斯科市長今天說，烏克蘭出動許多無人機大舉夜襲莫斯科。當局表示，這似乎是俄烏戰爭開打以來，對莫斯科發動的最大規模無人機攻擊，至少1人喪命。
俄羅斯國防部表示，已在全國各地擊落337架無人機，在莫斯科周圍擊落91架，在與烏克蘭接壤的庫斯克州（Kursk）也擊落126架。
綜合法新社與路透社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊軟體Telegram上說：「國防部防空系統持續擊退敵方無人機對莫斯科的大舉攻擊。」
莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrey Vorobyov）說，莫斯科南郊至少有1人喪命、3人受傷。
他還說，無人機殘骸導致莫斯科東南郊一棟住宅大樓至少7間公寓受損。
這次攻擊地點距離烏克蘭邊界有數百公里遠。
美國和烏克蘭高層官員預定今天在沙烏地阿拉伯會談。烏克蘭準備向美國提出與俄羅斯部分停火的計畫，希望重獲美方支持。
自美國總統川普上月底在白宮斥責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）後，美方已中止為烏克蘭提供軍事援助、情報分享及衛星影像，藉此逼迫烏克蘭坐上談判桌。
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俄羅斯飛航監督機構表示，為確保遇襲後的空中安全，莫斯科4座機場的班機暫時停飛。
俄羅斯新聞社（RIA）報導，在莫斯科南方35公里的杜莫迪多沃（Domodedovo）地區火車站的鐵路基礎設施因無人機殘骸掉落而受損。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140311
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