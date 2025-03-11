烏克蘭擬提局部停火 盧比歐：美方軍援可能恢復

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（中央社沙烏地吉達10日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天抵達沙烏地阿拉伯，將與烏克蘭高層會談。他說如果烏克蘭高層承諾推動和平進程，美方可能會恢復軍援，並說烏方可望提議局部停火。

「華盛頓郵報」報導，盧比歐（Marco Rubio）今天表示，最初暫停對烏克蘭的軍事和情報支援「是因為我們認為烏方沒有致力」透過談判結束俄烏戰爭，但如果情況改變，美方政策很可能也會改變。

他還說：「我希望我們明天將有一場非常順利的會談。」

法新社提到，盧比歐已抵達沙烏地紅海港市吉達（Jeddah），將在明天與烏方官員會談。他在抵達前告訴媒體，他希望華府切斷軍援一事有望在明天的會談中「解決」，「顯然明天發生的一切將是關鍵」。

他還說，烏方可望提議局部停火，「我不是說光是這就足夠，但這算是終結戰爭所需的讓步」。

美聯社報導，兩名烏克蘭資深官員今天表示，烏方代表團將提議的停火範圍涵蓋黑海地區及遠程導彈空襲，還有釋放囚犯。

這兩人因未獲授權公開談論明天的會談而要求不具名發言。他們告訴美聯社，烏方代表團也已準備好在會談期間與美方簽署一項有關烏克蘭稀土礦產開採權的協議，這是美國總統川普亟欲達成的協議。

川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮不歡而散後，盧比歐將首度與烏方高層官員會談。

烏方代表團將由澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）帶領與會，成員有外交部長西比哈（Andrii Sybiha）、國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）及總統辦公室副主任巴里沙（Pavlo Palisa）。

美方除了盧比歐，還有白宮國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）及中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。

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澤倫斯基將不出席會談，但會在沙烏地首都利雅德（Riyadh）會晤沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed Bin Salman）。

路透社報導，澤倫斯基在社群平台X上發文說，烏克蘭在明天與美方會談的立場將「充分具建設性」，「我們希望有實質成果」。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140311