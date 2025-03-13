G7外長會議 英法續共同主持烏克蘭維和討論

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）七大工業國集團（G7）外交部長會議12至14日在加拿大魁北克舉行。英國外交部表示，外交大臣拉米將出席其中8場討論，分別聚焦烏克蘭、美洲、中東、非洲、海事安全，以及印太區域。

其中，拉米（David Lammy）將與法國外長巴霍（Jean-Noël Barrot）共同主持烏克蘭相關討論。

拉米今天指出，一旦烏克蘭未能取得可持久的和平，不穩定、不安全的國際情勢只會進一步拉低英國民眾的生活水準，並養大俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對衝突和混亂的胃口。

在英、法主導下，歐洲各國近日密集研商如何確保烏克蘭達成公正、長久的和平，可能的作法包括由參與「志願者聯盟」（coalition of the willing）的國家派兵赴烏維和。

「志願者聯盟」意味各國可免於北大西洋公約組織（NATO）、歐盟等既有多邊組織的「共識決」約束，自主決定是否加入援烏聯合行動。聯盟成員不一定都願意派兵赴烏，而是可能選擇提供後勤及其他支援。聯盟主要目標為促進、確保烏克蘭作為主權獨立國家，長期的安全穩定，並嚇阻俄羅斯。

相關討論目前仍處於初步階段；聯盟可能會有多少成員，也未完全明朗。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）15日將召開「志願者聯盟」第2場視訊會議。首相府表示，目前已有約25個國家受邀。

11日，英、法在巴黎共同主持聚焦烏克蘭議題的多國軍事首長會議。英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將指出，總計有37個國家與會，其中包括34位各國軍職領袖。

12日，同樣是在巴黎，英、法、德國及義大利、波蘭等5個國家的文職國防部長接續討論烏克蘭和「志願者聯盟」相關議題，以及如何強化歐洲安全防衛與軍工業合作。

法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）在會後聯合記者會提到，總計約15個國家有興趣為烏克蘭提供安全保障。

根據英國官員的說法，目前有意參與「志願者聯盟」的國家以歐洲國家和大英國協成員（例如加拿大、澳洲、紐西蘭）為主。不過，不屬於這兩類國家的土耳其已表態不排除派兵赴烏維和。

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考量拉達金提及11日的會議有多達37個國家參與，「志願者聯盟」潛在成員的地理分布可能較目前公開的多元。

不過，義大利媒體報導，總理梅洛尼（Giorgia Meloni）已告知她的親信，她將不會參加15日由施凱爾主持的「志願者聯盟」視訊峰會。梅洛尼對「志願者聯盟」的可行性持保留態度。（編輯：張芷瑄）1140313