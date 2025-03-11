憂俄羅斯擴張野心 波蘭將發放危機因應教戰手冊

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（中央社華沙10日綜合外電報導）波蘭內政部今天表示，今年將分發手冊，告知居民如何因應未來可能出現的危機。波蘭是鄰近俄羅斯和烏克蘭的北大西洋公約組織（NATO）成員國。

法新社報導，波蘭政府本月7日宣布一系列加強安全的措施，包括針對平民的大規模軍事訓練。

內政部民防部門副主任克洛諾夫斯基（Robert Klonowski）告訴波蘭通訊社（PAP），手冊將指導居民「如何因應各種危險情況」，例如如何應對「持續數天或數小時停電」，這些資訊也有助於因應天災。

手冊將以波蘭語和烏克蘭語發行，供波蘭境內約90萬名烏克蘭難民使用。

克洛諾夫斯基說：「我們還打算推出針對兒童的特別版，或至少指南有一部分是針對兒童。」

波蘭是基輔在歐洲聯盟（EU）最堅定的盟友之一，並擁有後勤中心，北約和歐盟成員國一直透過這個中心向烏克蘭運送軍事和人道援助。

隨著烏克蘭戰爭愈演愈烈，波蘭一直提防俄羅斯，並加強了防禦。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）7日表示，新的平民軍事訓練計畫將於年底前準備就緒，「以便波蘭的每個成年男子都能接受訓練以應對戰爭」。國防部副部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）今天說，計畫將是「普遍且自願的」。

波蘭媒體報導，軍方將透過為期一天到一個月的訓練課程，讓參與者熟悉全國各地的各個部隊。

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警覺到俄羅斯擴張主義野心的其他歐盟國家都已加緊讓民眾為未來危機做好準備。

瑞典發布了類似的資訊手冊，芬蘭則有一個網站專門彙整資訊，教導民眾如何針對不同的緊急情況做好準備。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1140311