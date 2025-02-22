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日經：G7俄烏戰爭3週年聲明 將要求中國停止支援俄國

2025/2/22 23:08
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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）消息人士說，七大工業國集團（G7）領袖將在24日俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰屆滿3週年當天發布聲明，要求中國停止支持俄國，並將矛頭指向提供俄國軍事支援的其他國家。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，根據聲明草稿，G7國家領袖將強烈呼籲北京「停止對俄羅斯戰爭機器的支持」，並批評北韓與伊朗提供莫斯科「軍事援助」。

草稿還寫道，「和平協議只能由烏克蘭和俄羅斯達成」，但「無論關於和平程序或烏克蘭的未來，歐洲都需要扮演關鍵的領導角色」。

美國總統川普（Donald Trump）的行政團隊最近才與俄羅斯進行關於終止俄烏戰爭的會談，但烏克蘭和歐洲國家都被排除在外。

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G7草擬的聲明另指出，若要有持久的和平，必須要有「強大的國際安全保證及烏克蘭與歐洲-大西洋（Euro-Atlantic）的融合」。

聲明表示，制裁與其他經濟措施是「重要工具」，「若未能達成具持續性的和平協議，將進一步提高」這類工具來「對付俄羅斯及其幫助者」。（譯者：張正芊）1140222

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