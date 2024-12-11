本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
G7
新聞專題
G71/300
首頁 / 國際

美官員：G7預計13日舉行線上會議 將討論敘利亞局勢

2024/12/11 01:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）一名美國官員今天表示，總統拜登（Joe Biden）與七大工業國集團（G7）領袖將在預定13日舉行的線上會議中，討論敘利亞目前的動盪局勢。

法新社報導，這個匿名美國官員指出，敘利亞將會列入G7會議議程的討論主題中。敘利亞反抗軍日前攻入首都大馬士革，並且推翻總統阿塞德（Bashar Al-Assad）政權，終結阿塞德家族長達半世紀的統治。

領導這次推翻阿塞德行動的沙姆解放組織領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）已就權力移交展開談判，他矢言追究那些應對酷刑和戰爭罪負責的前政府高官。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，自阿塞德被推翻後，該組織已記錄到超過300次的以色列空襲。（譯者：洪啓原）1131211

#G7
#大馬士革
#拜登
#拜登
#敘利亞人權瞭望台組織
#法新社
#阿塞德
#阿塞德
#美國
#敘利亞
#洪啓原
#喬拉尼
喬拉尼
敘利亞反抗軍領袖會晤總理 商議政權移交事宜敘利亞阿塞德垮台 路透：中東重大轉折 伊朗俄羅斯影響力消散
G7
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
G7外長強調台海和平 外交部：加強合作護國際秩序
106
更多編輯台推薦新聞：