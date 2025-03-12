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德國新兵1/4做不到6個月 美若退出歐洲防務吃緊

2025/3/12 14:00（3/12 14:37 更新）
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（中央社柏林11日綜合外電報導）正當柏林當局承諾將為歐洲防禦出更大一份力，有報告指出，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）新兵走人情況嚴峻，人員短缺正將兵力推向「臨界點」。

「金融時報」（Financial Times）報導，德國國會軍隊事務專員霍格（Eva Hogl）表示，德國武裝部隊有1/4新兵入伍不到6個月就走人。

霍格表示，即便徵募新兵取得部分進展，留不住人意味著兵力仍難以於2031年前達到20.3萬人次的目標。

事實上，德軍總兵力不增反減，目前人數來到18.1萬多一點點。然而，面臨美國有可能移出歐洲，柏林當局仍承諾將出更多力來提升區域防禦力。

霍格在發表年度報告時對媒體記者表示：「德國聯邦國防軍人力正在萎縮，年紀還愈來愈大。」她說，德國聯邦國防軍平均年齡已從2021年的33.1歲，來到34歲，而「這項發展必須即刻止步、予以反轉」。

她補充說：「我說過，兵力正受到考驗。不僅如此，他們背負的擔子也太沉重。我敢說，他們正處於臨界點。無論是國防、（北大西洋公約組織）同盟防禦還是國際危機管理，當我們看看有哪裡需要德軍，就不難發現需要他們的地方太多了。這真的已經到了極限。」

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霍格的示警不是沒有道理。歐洲除了要因應美國總統川普暫停支持烏克蘭的決定，也要應付華府有可能終結二戰過後在提供歐洲安全保證上的承諾。

霍格表示，現在談論派遣軍力至烏克蘭來監督俄烏未來的停火協議還為時過早，但德國身為歐洲第一大經濟體，必須扛起責任。她說，德國政治人物必須思考，德國聯邦國防軍實際執行力有多少，又有哪些事是「不再可能」達成的。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140312

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