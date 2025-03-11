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英國15日再召開烏克蘭維和聯盟會議 施凱爾川普通話

2025/3/11 07:32（3/11 08:06 更新）
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英國訂15日再度舉行烏克蘭維和「志願者聯盟」視訊會議。首相施凱爾10日與美國總統川普通話，就美方恢復對烏軍事與情報支援表示期待。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月11日
英國訂15日再度舉行烏克蘭維和「志願者聯盟」視訊會議。首相施凱爾10日與美國總統川普通話，就美方恢復對烏軍事與情報支援表示期待。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月11日
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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）烏克蘭與美國11日將於沙烏地阿拉伯會談，討論如何結束烏克蘭境內戰火等議題。英國首相施凱爾今天先行與美國總統川普通話，就美方恢復對烏克蘭軍事與情報支援表示期待。

另一方面，英國擬15日再度與可能參與協助赴烏維和的「志願者聯盟」（coalition of the willing）夥伴國家舉行視訊會議。

首相府一名發言人說，施凱爾（Keir Starmer）今天向川普（Donald Trump）表示，他希望美烏會談能達成正面結果，且有助美方重啟對烏克蘭的軍援與情報分享。施凱爾指出，英方週末已與烏方官員溝通，雙方持續致力達成烏克蘭長久和平。

根據烏方發布的訊息，英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）8日曾在基輔與烏克蘭總統府首長葉爾馬克（Andriy Yermak）舉行雙邊會談。

美國政府近日暫停對烏克蘭的軍事和情報支援，並要求英國等「五眼聯盟」（Five Eyes）情報分享聯盟成員及其他傳統盟友勿向烏克蘭轉達美方情資，直到美方確定烏克蘭有誠意結束戰爭、邁向和平。

同時，對烏克蘭發動全面侵略的俄羅斯不僅未停止攻勢，近日更利用美方對烏斷援，在戰場上取得進展。

面對俄羅斯加大對烏攻擊力道，川普在罕見揚言加強對俄制裁並加徵關稅後，隨即表示俄方是在「做任何人都會做的事」。他在9日播出的美國福斯新聞（Fox News）專訪則稱，無論有無美方支援，烏克蘭都可能活不下去。

施凱爾一再主張，與美關係一向密切的英國可扮演烏克蘭與美國、以及美國和歐洲之間的橋梁。此外，英國在北大西洋公約組織（NATO）的歐洲防務扮演要角，有條件領導各國整合強化對烏支援及歐洲防衛。

英國曾在2日召開倫敦峰會，聚焦討論烏克蘭和歐洲安全。施凱爾在會後記者會表示，已有「數個國家」表態有意參與「志願者聯盟」，方式不限於對烏派兵。

6日，英國官員告訴媒體，英國已與約20個國家的官員共同舉行視訊會議，進一步討論聯盟行動規劃。

「志願者聯盟」意味各國可免於北約、歐盟等既有多邊組織的「共識決」約束，自主決定是否加入援烏聯合行動。

目前已公開表態願派兵，或者願意考慮、不排除派兵赴烏維和的國家包括英、法、加拿大、澳洲、丹麥、紐西蘭、瑞典、盧森堡、比利時、西班牙、土耳其，甚至多年來奉行「軍事中立」的愛爾蘭。多數為歐洲國家或大英國協成員。

不過，相關計畫仍處於初步討論階段；原則上在俄烏簽署停火或停戰協議後、在美國願提供空中掩護等軍事「後盾」的前提下，各國才可能向烏克蘭派兵。不願派兵的「志願者聯盟」成員則可能選擇提供後勤支援，或者透過在歐洲其他地方增加軍事部署，以「回填」英、法等國派兵赴烏留下的軍力空缺。

莫斯科已數次表示不接受有任何北約成員國、以任何形式參與對烏軍事部署的「和平」方案，美方則遲未承諾提供後盾。目前仍不清楚，若俄烏無法達成任何協議、或者美方不願支援，「志願者聯盟」後續可扮演何種角色。

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儘管如此，在「志願者聯盟」上一次舉行視訊會議後，英國訂15日再度召開類似會議，但此次與會官員層級估計將提升，由施凱爾主持。首相府今天告訴媒體，與會官員名單仍未確定。

在「志願者聯盟」第2次視訊會議15日登場前，法國11日將先行邀集相關歐洲國家的軍事首長赴巴黎會商，12日則是英、法、德、義大利及波蘭國防部長在巴黎舉行會談。（編輯：張芷瑄）1140311

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