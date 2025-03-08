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黎智英兒子憂父情勢危急 盼速會英相施凱爾

2025/3/8 17:02（3/8 17:41 更新）
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美聯社2023年7月28日拍下壹傳媒創辦人黎智英（中）在香港赤柱監獄中的畫面。（美聯社）
美聯社2023年7月28日拍下壹傳媒創辦人黎智英（中）在香港赤柱監獄中的畫面。（美聯社）
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）隨著身陷囹圄的香港媒體大亨黎智英辯護程序告終，黎智英之子黎崇恩說，他感到情勢「危急」，希望能立刻與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會晤。

法新社報導，黎崇恩表示，為了讓現年77歲的黎智英獲釋，現在需要新一波外交行動。支持民主的黎智英擁有英國公民身分，他自2020年12月以來被關在香港監獄。

黎智英的律師團曾抱怨他在獄中的環境，並表示對黎智英的健康情況愈來愈擔憂。

黎崇恩在倫敦告訴法新社：「我不希望父親死在獄中。…我迫切需要晉見首相。」

黎智英依香港特別行政區維護國家安全法被控勾結外國勢力，本週結束長逾50天的自辯。香港國安法是2019年香港出現大規模挺民主示威後，中國為了壓制異議而通過實施。

黎智英是現已停刊的「蘋果日報」創辦人，勾結外國勢力罪最重可處終身監禁，此外他還面臨「串謀發布煽動刊物」罪名指控。

黎崇恩在無國界記者組織（Reporters Without Borders，RSF）於倫敦舉行的新聞簡報會上說：「現在情況很危急。…我真的不知道父親還能活多久。」

英國等西方國家政府和聯合國（UN）人權專家都曾呼籲釋放黎智英。英國政府發言人最新表示：「英國公民黎智英的案子是優先要務。我們持續要求香港當局停止出於政治動機的起訴，並立即釋放黎智英。」

施凱爾去年與中國國家主席習近平會面時曾提及黎智英案，並表示爭取他恢復自由是英國政府「優先事項」。但黎智英的法律團隊如今在倫敦表示，有必要更緊急行動。

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律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）指出，訴訟程序拖沓加上黎智英的年紀、健康和獄中環境，可能導致「一名英國籍人士因為身為新聞人和支持民主價值，而命喪獄中。因此今日如此迫切需要實際上開始與政府坐下來談」。

黎智英的律師團今天在香港結束法庭辯護，黎智英也在前一天完成自辯。目前排定7月28日進行結案陳詞。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1140308

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