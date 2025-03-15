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蒲亭對停火有疑問 英相施凱爾：沒認真要談和

2025/3/15 09:16
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天指責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）未認真對待美國主導促成俄國與烏克蘭停火協議的努力。

法新社報導，蒲亭先前說，他對美國總統川普政府提出的30天停火協議如何運作存有「重大疑問」，施凱爾於是說了上述這番話。

根據首相辦公室發布的文件，施凱爾說：「我們不能讓蒲亭總統在川普總統的協議上耍花招。」

「克里姆林宮完全漠視川普總統的停火提案，只顯出蒲亭沒認真要談和平。」

施凱爾說，蒲亭「企圖延遲」停火。

預期施凱爾將尋求其他國家領袖的承諾，主要是歐洲和北大西洋公約組織（NATO）領袖，瞭解他們將如何在明早的視訊峰會上支持烏克蘭。

自川普上月展開與俄羅斯的直接談判以來，施凱爾與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一直帶頭努力組成所謂「自願聯盟」；他們認為，除了美國支持之外，也有必要以這個聯盟嚇阻蒲亭不得違反任何停火協議，藉此為烏克蘭提供安全保障。

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施凱爾和馬克宏曾說，他們願意派遣英軍和法軍赴烏克蘭，但不清楚其他國家是否也有意願跟進。

土耳其曾表明願意參與維和行動；愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）則說，不會部署愛爾蘭部隊參加任何「嚇阻勢力」。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140315

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