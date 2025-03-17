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施凱爾與馬克宏密切合作 英法關係升溫

2025/3/17 16:58
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（中央社倫敦16日綜合外電報導）知情人士和分析家今天說，川普推動第2個總統任期施政引發動盪不安之際，英國首相施凱爾和法國總統馬克宏聯手領導歐洲對烏克蘭的支持，凸顯英法關係的升溫。

法新社報導，2016年公投結果令人震驚後，在英國脫離歐洲聯盟（EU）的激烈談判中，英法這兩個英吉利海峽（English Channel）兩岸的鄰國關係急劇惡化。

施凱爾（Keir Starmer）去年7月上任後矢言工黨將「重啟」英國與歐洲盟友的關係，川普重返白宮並顛覆美國外交政策之後，他更是積極朝這方向努力。

一名不具名唐寧街消息人士表示：「施凱爾上任之前，就優先考慮與馬克宏（Emmanuel Macron）總統建立牢固的關係。」

「很明顯，他們關係好、技能互補，彼此尊重，這種在當前劃時代挑戰之前建立的尊重，現在十分寶貴。」

川普上月邀請俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），單方面與俄國談判如何結束烏克蘭戰爭、從而讓蒲亭擺脫了外交孤立之後，那樣的挑戰更是顯而易見。

現年62歲的施凱爾和47歲的馬克宏迅速聯手，尋求確保結束這場3年戰爭的任何協議，都能尊重烏克蘭和歐洲的安全，而這也是他們持續共同追求的目標。

兩人已召集歐洲領導人和其他盟友參加在巴黎和倫敦舉行的峰會，試圖組成「志願者聯盟」（coalition of the willing），來保衛任何的烏克蘭最終停火。

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施凱爾和馬克宏表示，他們準備在美國的支持下向烏克蘭部署軍隊，以嚇阻蒲亭違反停戰協議。

他們試圖說服其他國家也這樣做，或透過後勤和監控等不同類型的支援提供協助。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140317

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