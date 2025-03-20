23條立法週年 在英港人呼籲施凱爾打擊跨境鎮壓

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（中央社台北20日電）香港基本法23條三讀通過屆滿週年之際，一群在英國的港人聯合逾20個團體向英國首相施凱爾發出聯署信，要求英國政府保護在英香港民主活動人士，並呼籲英國加強打擊中港跨境鎮壓行為。

據美國自由亞洲電台發自倫敦的報導，10名一身黑衣的示威者19日在英國國會大廈外參與了由國際特赦組織英國分會組織的示威。示威者頭戴白色面具並以紅色交叉封嘴，象徵在香港基本法23條下港人被消音的情況，而身處英國的港人也同樣活在恐懼中。

其中一名示威者是港府懸賞百萬港幣通緝的在英港人、香港自由委員會基金會（CFHK）傳訊及傳媒助理張晞晴。她抨擊港府透過基本法23條擴大打壓範圍，「香港已不再是官方所聲稱的金融城市。我們今天在這裡，呼籲英國政府支持我們、支持民主活動人士。英國政府應解決中共跨國鎮壓及長臂鎮壓問題」。

英國國會跨黨派香港小組主席、執政工黨下議院議員麥道高（Blair McDougall）現身支持港人並提到，有英國居民近日接連收到匿名信，其中鼓勵舉報被懸賞通緝的在英港人。

麥道高促請英國政府以更強有力行動抵抗中港政府在英國國土的跨境鎮壓行為，並讓中國政府知道如此做的後果。

7名遭港府懸賞通緝的在英港人也聯合逾20個在英港人及人權團體向施凱爾（Keir Starmer）發出聯署信指出，過去1年，港府以23條壓制香港言論自由，助長跨國鎮壓、威脅英國領土的香港人權活動人士，並採取系列措施繼續恐嚇海外異議人士，包括以港區國安法懸賞通緝19名海外港人，再藉由23條取消相關人士的香港特區護照。

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聯署信要求英國政府作出多項承諾，包括承認跨國鎮壓是人權問題並作出回應、制訂國家戰略保護和支持受影響人士、利用聯合國等機制促請中港當局廢除23條等壓制性法律、建立專門報告機制和熱線處理跨國鎮壓報告和投訴以及調查並起訴跨國鎮壓事件及罪行等。

據國際特赦組織，23條生效以來共16人被拘捕，其中5人遭起訴，3人判罪成，「罪行」包括穿著印有抗議口號的T恤和口罩、在網上批評政府、在巴士座位寫下抗議口號等。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140320