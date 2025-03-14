路透：G7外長聲明草案納對中強硬和激勵台灣措辭

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（中央社加拿大拉馬爾拜13日綜合外電報導）根據路透社看到的七大工業國集團外交首長會議公報草案，內容強調須有安全保障，讓烏克蘭嚇阻未來侵略並自衛；另納入對中國更強硬的語言和或許能激勵台灣的措辭。

七大工業國集團 G7小百科 原為8大工業國參與，成員包括法國、美國、加拿大、英國、德國、義大利、日本及俄羅斯，但自2014年起，俄羅斯因占領克里米亞被排除在外

創始於1973年的5大工業國組織，包括美國、日本、西德（現德國）、法國、英國

義大利於1975年加入成為6大工業國組織

加拿大於1976年加入，成為7大工業國組織，每年召開峰會商討國際社會面臨之主要政治和經濟問題

俄羅斯於1991年起參與G7峰會的部分會議，1997年至2014年曾被接納成為第8個成員國 看更多 關閉 （G7）外交官今天準備在加拿大談判至深夜，以擬定一份展現團結的聯合聲明。美國與盟邦數週來因美國總統川普顛覆西方貿易和安全政策，正陷入緊張關係。

路透社報導，英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國的外交首長們與歐洲聯盟（EU）今明兩天在加拿大偏遠觀光小鎮拉馬爾拜（La Malbaie）開會，以往這類會議大致都能取得共識。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）向其他人簡報有關美方本月11日在沙烏地阿拉伯與烏克蘭的會談，烏克蘭當時表示，已準備好支持與俄羅斯為期30天的停火協議。

但官員們說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）語焉不詳的言論讓代表們不清楚事態發展。

在加拿大擔任輪值主席國準備舉辦第一次G7會議之際，草擬一份獲得一致同意且包羅萬象的最終聲明尤為艱難，但外交官員們說，氣氛很正面坦率。他們希望達成共識，這對展現團結非常重要。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在G7外長會議場邊告訴路透社：「如果我們不能就公報達成協議，就會顯露分歧。這不符合任何G7成員國的利益。」

她說，她很樂觀，而且目前有關烏克蘭的措辭都很正面，希望維持下去。

一名日本官員認同卡拉斯的看法，並指出，若不能達成協議，只會對中國和俄羅斯有利。

美國曾試圖針對烏克蘭議題相關措辭劃定紅線，並反對另立有關限制所謂俄羅斯「影子艦隊」的宣言，同時要求針對中國採取更強硬的措辭。影子艦隊是指俄羅斯利用一個隱晦的運輸網絡來規避制裁。

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路透社看到的公報草案沒有提到可能對俄羅斯施加新的制裁，但強調必須有堅實可信的安全保障，好讓各方遵守停火協議，並讓烏克蘭能嚇阻未來侵略並自我防衛。

公報草案也應美方要求，納入對中國更強硬的語言，以及或許能激勵台灣的措辭。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140314