G7外長聲明強調台海和平重要性 挺台有意義參與國際組織

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（中央社加拿大查爾瓦克斯14日綜合外電報導）G7外長今天發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖，並支持台灣有意義地適當參與國際組織。

七大工業國集團（G7）外長及歐洲聯盟（EU）外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於12日至14日期間，在加拿大魁北克省（Quebec）查爾瓦克斯（Charlevoix）會面。

他們今天針對烏克蘭、中東、印太地區、海地、委內瑞拉、蘇丹以及剛果民主共和國等地情勢及議題發表聯合聲明。

在印太地區方面，G7外長在聯合聲明中表示：「我們仍嚴重關切東海和南海局勢，並且繼續強烈反對單方面改變現狀的企圖，特別是透過武力和脅迫手段。」

聲明還提及：「我們強調維護台海和平穩定的重要性。我們鼓勵和平解決兩岸問題，並重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。我們也表示支持台灣有意義地適當參與國際組織。」

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在烏克蘭問題方面，G7外長在聯合聲明中指出：「我們重申堅定支持烏克蘭捍衛其領土完整性、生存權及其自由、主權和獨立。」

聲明也提到：「我們呼籲俄羅斯互惠，同意並全面執行對等的停火。我們討論了如果俄羅斯不同意停火，將使俄國付出更多代價，包括進一步制裁、限制油價以及對烏克蘭提供額外支持等措施。」（譯者：陳正健）1140314