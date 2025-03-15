G7外長聲明對中強硬 盧比歐指北京未盡責任

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓14日專電）七大工業國集團（G7）外長今天發表聲明，關切中國軍力發展及非市場政策；美國國務卿盧比歐對此表示，北京享受全球秩序帶來的好處，卻無視該盡的責任，導致許多國家都面臨過度仰賴中國風險。

G7外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）12日至14日期間，在加拿大魁北克省（Quebec）查爾瓦克斯（Charlevoix）會面，並於今天針對烏克蘭、中東、印太地區等地區情勢及議題發表聯合聲明。

對於這次聲明納入對中國強硬的語言，盧比歐（Marco Rubio）回應媒體提問時表示，聲明反映了越來越多人認為，中國共產黨奉行的經濟和外交政策使其能享受全球秩序帶來的好處，卻無視該盡的責任，導致許多國家都面臨在關鍵供應鏈、稀土礦物、關鍵技術等方面，過度仰賴中國的風險。

以歐洲為例，當地出現許多不滿中國生產過剩的聲音，例如電動車傾銷。

他說，歐洲為此對中國加徵關稅，加拿大同樣對中國提高關稅，「我們支持他們的做法，認為這是正確方向，我們也對中國加徵關稅」。

對於美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會面的時間點，盧比歐表示，目前沒有任何的計畫，但相信兩人會在「某個時間點」會面，川普第一任總統任內曾跟習近平見面，「預計他會再次這樣做」。

盧比歐還說，川普、習近平是2個重要大國的領導人，不論是否意見分歧，都應該為了全球安全與福祉進行溝通。

G7外長在聲明中對中國軍力發展、持續且快速成長的核武庫表達擔憂，呼籲中國進行降低戰略風險的討論，並強調中國不應進行或縱容破壞社區安全及民主制度完整的活動。

同時，聲明也對中國非市場政策及作法表達關切，認為這些措施導致有害的產能過剩和市場扭曲。G7會員國呼籲中國克制，切勿採取恐導致供應鏈大亂的出口管制措施，並重申，無意傷害中國或阻撓中國經濟成長；中國經濟在符合國際規則及規範下成長，將是全球的利益。

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另外，G7外長在聲明中表示，嚴重關切東海和南海局勢，且繼續強烈反對單方面改變現狀的企圖，特別是透過武力和脅迫手段。

G7會員國也強調維持台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，並重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。他們也表達支持台灣有意義參與適當的國際組織。（編輯：唐佩君）1140315